El fin de semana largo en Jujuy estará marcado por la inestabilidad, las lluvias y un descenso de las temperaturas. Según el pronóstico extendido de Meteored, el tiempo en Jujuy anticipa que las precipitaciones estarán presentes desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de noviembre, con mayores probabilidades de lluvia durante el domingo y el feriado nacional.

Jujuy. Cómo va a estar el tiempo el fin de semana en Jujuy tras el anuncio de alerta amarilla

Quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre o aprovechar los días de descanso deberán tener en cuenta las condiciones meteorológicas, ya que se esperan jornadas con abundante nubosidad y diferentes intensidades de lluvia.

Para el viernes 20 de noviembre, Meteored anticipa una jornada con una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 16°C. La probabilidad de precipitaciones será del 70%, aunque se esperan lluvias débiles, con una acumulación estimada de 0,6 milímetros.

El sábado 21 de noviembre, primer día del fin de semana largo, las condiciones comenzarán a cambiar. La temperatura máxima descenderá hasta los 25°C, mientras que la mínima se mantendrá en 16°C.

Durante esa jornada, la probabilidad de lluvia aumentará al 80%, con una acumulación prevista de 7,7 milímetros. El cielo permanecerá mayormente cubierto y podrían registrarse precipitaciones en distintos momentos del día.

Domingo y lunes: aumentan las probabilidades de lluvia

El domingo 22 de noviembre será una de las jornadas más inestables del fin de semana. De acuerdo con Meteored, la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 90%, con una acumulación estimada de 19 milímetros.

Además, se espera un descenso de la temperatura máxima hasta los 23°C, mientras que la mínima será de 17°C. Las lluvias podrían presentarse con mayor intensidad respecto de los días anteriores.

Para el lunes 23 de noviembre, feriado nacional, el panorama continuará siendo lluvioso. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en el 90%, aunque la cantidad estimada descenderá a 8,6 milímetros.

La temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 16°C, por lo que se espera una jornada fresca, húmeda y con abundante nubosidad.

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Jujuy?

El pronóstico extendido indica que las condiciones de inestabilidad no finalizarán con el fin de semana largo. Para el martes 24 de noviembre, Meteored anticipa una probabilidad de lluvia del 90%, con una acumulación estimada de 20 milímetros.

La temperatura máxima descenderá hasta los 20°C, mientras que la mínima será de 14°C. Para el miércoles 25, las precipitaciones continuarían, con una máxima de apenas 18°C.

De esta manera, el pronóstico anticipa varios días consecutivos de lluvias y temperaturas en descenso en San Salvador de Jujuy. Las condiciones podrían modificarse con el transcurso de las horas, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas antes de organizar viajes o actividades al aire libre.