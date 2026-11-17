Lluvias y calor en Jujuy: cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas y lluvias para distintas regiones de Argentina durante este martes 17 de noviembre. Aunque Jujuy no se encuentra entre las provincias bajo alerta meteorológica, el pronóstico anticipa condiciones inestables, temperaturas elevadas y altas probabilidades de lluvias durante el próximo fin de semana largo, que se extenderá del viernes 20 al lunes 23 de noviembre.

Clima en Jujuy: a qué hora se esperan lluvias este domingo y cómo estará el tiempo

Según el SMN, las condiciones meteorológicas más intensas se concentran en diferentes sectores del centro y norte del país, donde se esperan tormentas que podrían estar acompañadas de abundante caída de agua en períodos cortos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Las alertas de nivel naranja alcanzan sectores de Santiago del Estero, Corrientes y Misiones. Este nivel indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

En tanto, las advertencias amarillas comprenden áreas de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, La Pampa, Mendoza, Río Negro y Chubut, además de sectores de Corrientes.

Las advertencias no abarcan necesariamente la totalidad del territorio de cada provincia, sino las regiones identificadas en el sistema de alertas del organismo nacional.

Qué dice el SMN para Jujuy

En el caso de Jujuy, el SMN no había emitido alertas meteorológicas para la provincia durante la mañana de este martes 17 de noviembre. Sin embargo, el pronóstico anticipa el regreso de las lluvias y tormentas aisladas.

Para este martes se espera una temperatura máxima cercana a los 28°C, con condiciones cálidas durante gran parte de la jornada y probabilidades de precipitaciones hacia la tarde y la noche.

La inestabilidad podría mantenerse durante los próximos días, con períodos de nubosidad, precipitaciones y variaciones en las temperaturas.

Cómo estará el tiempo en Jujuy durante el fin de semana largo

El fin de semana largo en Jujuy estará marcado por la inestabilidad, con altas probabilidades de lluvias durante los cuatro días. Según el pronóstico extendido de Meteored, el viernes 20 de noviembre será la jornada más calurosa, con una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 16°C. Sin embargo, se prevé un 90% de probabilidad de precipitaciones.

Para el sábado 21 de noviembre se espera un descenso de la temperatura, con una máxima de 24°C y una mínima de 16°C. Las condiciones inestables continuarán durante la jornada, con una probabilidad de lluvias del 90%, por lo que podrían registrarse precipitaciones en distintos momentos del día.

El domingo 22 de noviembre las temperaturas volverán a subir levemente, con una máxima de 27°C y una mínima de 17°C. El pronóstico indica que persistirán las lluvias, con una probabilidad del 90% y precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar los 9,7 milímetros.

Finalmente, el lunes 23 de noviembre, feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, se anticipa una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 16°C. El cielo permanecería mayormente cubierto, con un 80% de probabilidad de precipitaciones.

De esta manera, quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre o viajar durante el fin de semana XXL deberán tener en cuenta las condiciones meteorológicas y consultar las actualizaciones del pronóstico, ya que las lluvias podrían presentarse durante las cuatro jornadas.

Recomendaciones ante las lluvias y tormentas

Frente a este escenario, se recomienda consultar periódicamente las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente antes de realizar actividades al aire libre o viajar durante el fin de semana largo.

Ante la presencia de tormentas, el organismo aconseja evitar permanecer en espacios abiertos, no circular por calles anegadas y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.

Es importante recordar que las probabilidades de lluvia no equivalen a una alerta meteorológica. Aunque Jujuy no registra una advertencia vigente en la información consultada, las condiciones pueden modificarse con el correr de las horas.