Clima en Jujuy: a qué hora se esperan lluvias este domingo y cómo estará el tiempo

Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas

Este domingo 11 de octubre, el tiempo en San Salvador de Jujuy estará marcado por la inestabilidad y las bajas temperaturas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima rondará los 11 grados y la máxima alcanzará los 20 grados, con abundante nubosidad durante gran parte del día.

Durante la mañana se espera cielo nublado, mientras que la probabilidad de precipitaciones aumentará durante la tarde, especialmente entre las 15 y las 16. Hacia la noche también podrían registrarse lluvias aisladas.

Ante estas condiciones, se recomienda salir con abrigo y llevar paraguas o impermeable para evitar inconvenientes durante los desplazamientos.

Cómo prevenir accidentes y qué cuidados tener durante las lluvias Las precipitaciones pueden generar complicaciones en el tránsito, especialmente en calles con acumulación de agua, rutas con poca visibilidad y sectores donde el pavimento se vuelve resbaladizo. Por eso, es importante extremar las precauciones tanto al conducir como al circular a pie.

Recomendaciones para conductores: Reducir la velocidad: la calzada mojada disminuye la adherencia de los neumáticos y aumenta la distancia necesaria para frenar.

Aumentar la distancia de seguridad: mantener más espacio con el vehículo que circula adelante permite reaccionar ante una frenada inesperada.

Encender las luces bajas: ayudan a mejorar la visibilidad del vehículo, especialmente durante lluvias intensas o en sectores con poca iluminación.

Evitar maniobras bruscas: frenar, acelerar o girar de manera repentina puede provocar la pérdida de control.

No cruzar calles inundadas: el agua puede ocultar pozos, obstáculos o corrientes que pongan en riesgo a las personas.

Revisar el estado del vehículo: comprobar neumáticos, frenos, luces y limpiaparabrisas antes de salir.

No utilizar el celular al volante: la atención debe estar puesta en el camino y en las condiciones del tránsito. Precauciones para peatones y en el hogar Quienes circulen a pie deben utilizar ropa visible, cruzar por las esquinas y prestar atención a los vehículos, ya que la lluvia puede dificultar que los conductores adviertan su presencia. También es importante evitar caminar por zonas anegadas o cerca de canales y arroyos crecidos. En el hogar, se recomienda limpiar desagües y canaletas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar sacar la basura durante las precipitaciones, para no obstruir los sistemas de drenaje. Si se producen tormentas eléctricas, es conveniente permanecer en un lugar seguro, alejarse de árboles aislados y postes, y evitar refugiarse bajo estructuras expuestas.

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