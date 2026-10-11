domingo 11 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de octubre de 2026 - 10:50
Clima en Jujuy

Clima en Jujuy: a qué hora se esperan lluvias este domingo y cómo estará el tiempo

El pronóstico anticipa una jornada marcada por la inestabilidad en San Salvador de Jujuy, con cambios en las condiciones del tiempo que podrían modificar los planes de este domingo. ¿En qué momento podría cambiar el panorama?

+ Seguir en
Por  Verónica Pereyra
Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas

Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas

Este domingo 11 de octubre, el tiempo en San Salvador de Jujuy estará marcado por la inestabilidad y las bajas temperaturas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima rondará los 11 grados y la máxima alcanzará los 20 grados, con abundante nubosidad durante gran parte del día.

Lee además
Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA).
Fenómeno.

El Niño alterará el clima en Jujuy: qué significa y cuánto puede durar
Se vienen las lluvias a Jujuy: para cuándo están pronosticadas
Tiempo.

Anuncian vientos intensos y lluvias en Jujuy: las zonas bajo alerta este domingo

Ante estas condiciones, se recomienda salir con abrigo y llevar paraguas o impermeable para evitar inconvenientes durante los desplazamientos.

Cómo prevenir accidentes y qué cuidados tener durante las lluvias

Las precipitaciones pueden generar complicaciones en el tránsito, especialmente en calles con acumulación de agua, rutas con poca visibilidad y sectores donde el pavimento se vuelve resbaladizo. Por eso, es importante extremar las precauciones tanto al conducir como al circular a pie.

Recomendaciones para conductores:

  • Reducir la velocidad: la calzada mojada disminuye la adherencia de los neumáticos y aumenta la distancia necesaria para frenar.

  • Aumentar la distancia de seguridad: mantener más espacio con el vehículo que circula adelante permite reaccionar ante una frenada inesperada.

  • Encender las luces bajas: ayudan a mejorar la visibilidad del vehículo, especialmente durante lluvias intensas o en sectores con poca iluminación.

  • Evitar maniobras bruscas: frenar, acelerar o girar de manera repentina puede provocar la pérdida de control.

  • No cruzar calles inundadas: el agua puede ocultar pozos, obstáculos o corrientes que pongan en riesgo a las personas.

  • Revisar el estado del vehículo: comprobar neumáticos, frenos, luces y limpiaparabrisas antes de salir.

  • No utilizar el celular al volante: la atención debe estar puesta en el camino y en las condiciones del tránsito.

Precauciones para peatones y en el hogar

Quienes circulen a pie deben utilizar ropa visible, cruzar por las esquinas y prestar atención a los vehículos, ya que la lluvia puede dificultar que los conductores adviertan su presencia. También es importante evitar caminar por zonas anegadas o cerca de canales y arroyos crecidos.

En el hogar, se recomienda limpiar desagües y canaletas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar sacar la basura durante las precipitaciones, para no obstruir los sistemas de drenaje.

Si se producen tormentas eléctricas, es conveniente permanecer en un lugar seguro, alejarse de árboles aislados y postes, y evitar refugiarse bajo estructuras expuestas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Niño alterará el clima en Jujuy: qué significa y cuánto puede durar

Anuncian vientos intensos y lluvias en Jujuy: las zonas bajo alerta este domingo

Llega una semana inestable: cómo va a seguir el tiempo en Jujuy

Se vienen más de cinco días de lluvias en Jujuy: cuándo llegan

Caballos Peruanos de Paso: "Estamos culminando una jornada exitosísima", dijo Guillermo Marenco

Lo que se lee ahora
finalizo la primera edicion del transmontana de enduro en jujuy video
Jujuy.

Finalizó la primera edición del Transmontaña de enduro en Jujuy

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Allanamiento en un domicilio de La Quiaca
Jujuy.

La camioneta robada en San Salvador de Jujuy tendría conexión con personas de La Quiaca

Temperaturas por encima de lo normal en Jujuy: qué se espera para los próximos tres meses
SMN.

Temperaturas por encima de lo normal en Jujuy: qué se espera para los próximos tres meses

Segundo día de la ExpoJuy en Ciudad Cultural 
Jujuy.

ExpoJuy 2026: la muestra continúa este sábado con propuestas para toda la familia

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Feriado del 12 de octubre: cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy

Alerta por El Niño: hay un 83% de probabilidades de que alcance una intensidad histórica
País.

Alerta por El Niño: hay un 83% de probabilidades de que alcance una intensidad histórica

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel