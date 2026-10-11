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11 de octubre de 2026 - 08:36
SMN.

Temperaturas por encima de lo normal en Jujuy: qué se espera para los próximos tres meses

El SMN prevé temperaturas medias superiores a las habituales para octubre, noviembre y diciembre. Qué indica sobre las lluvias en Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Rige alerta amarilla para Jujuy y llega un cambio brusco en las temperaturas

El informe ubica a la provincia dentro de la zona con una tendencia a temperaturas superiores a las habituales, que abarca gran parte del Noroeste Argentino. La previsión describe el comportamiento promedio del trimestre y no determina cómo será el tiempo en cada jornada.

Qué se espera para las temperaturas en Jujuy

El mapa del SMN señala que la categoría con mayor probabilidad para Jujuy es la de temperatura media superior a la normal. Esto significa que el promedio de los tres meses podría ubicarse por encima del rango considerado habitual para esta época del año.

La proyección no establece cuántos grados alcanzarán los termómetros ni permite precisar qué días serán los más calurosos. Tampoco implica que todas las jornadas de octubre, noviembre y diciembre tendrán temperaturas superiores a las normales. Dentro del período pueden producirse variaciones, con días más frescos y otros más cálidos. Lo que anticipa el organismo es una tendencia para el conjunto del trimestre.

Qué anticipa el pronóstico sobre las lluvias

Para las precipitaciones, el informe presenta diferencias dentro del NOA. Hacia el oeste de la región, donde se encuentra el sector occidental de Jujuy, se prevén mayores probabilidades de lluvias inferiores a las normales.

Hacia el este del NOA, la perspectiva señala condiciones normales o inferiores a las habituales. Por eso, la tendencia regional apunta a un trimestre sin una señal predominante de lluvias por encima de lo normal. Esta previsión se refiere al total acumulado durante los tres meses. No permite determinar cuándo lloverá, cuántos días tendrán precipitaciones ni cómo se distribuirán los episodios dentro del período.

No descartan tormentas intensas

La perspectiva de precipitaciones inferiores a las normales tampoco significa que no habrá lluvias o tormentas en Jujuy. El organismo advierte que, aun en regiones con una tendencia a menores acumulados, pueden registrarse episodios de lluvia localmente intensos. Un evento puntual no contradice necesariamente la previsión del trimestre, porque el análisis considera el balance de todo el período.

Para seguir la evolución del tiempo y conocer posibles fenómenos de alto impacto, el SMN recomienda consultar el pronóstico diario, la perspectiva semanal y el Sistema de Alerta Temprana.

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