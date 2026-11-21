El tiempo en Jujuy tendrá importantes cambios durante este fin de semana largo. Después de varias jornadas de intenso calor, se espera el avance de un sistema frontal que favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas, acompañado por un descenso de las temperaturas. Sin embargo, las precipitaciones no serán permanentes y habrá momentos favorables para disfrutar de actividades al aire libre.

Jujuy. Lluvias y calor en Jujuy: cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

Jujuy. El tiempo en Jujuy: sin alertas este domingo, pero anticipan el regreso del calor y las lluvias

En diálogo con Canal 4, el meteorólogo Edgardo Escobar brindó detalles sobre las condiciones previstas para San Salvador de Jujuy y anticipó que la inestabilidad podría extenderse durante la próxima semana.

“ Hoy se forma un sistema de baja presión en el norte de nuestro país, esto es producto de un sistema frontal que viene avanzando, y esta baja presión lo que va a hacer es que las temperaturas se incrementen ”, explicó. Tampoco descartó que puedan registrarse ráfagas de viento en algunos sectores.

De acuerdo con las estimaciones del meteorólogo, las condiciones irán alternando entre períodos de inestabilidad y mejoría. El domingo por la tarde y la noche será uno de los momentos que requerirá mayor atención.

Sábado 21 de noviembre

Máxima estimada: 27°C.

Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la madrugada.

Mejoramiento progresivo de las condiciones durante la jornada.

“Para mañana por la madrugada también se esperan probabilidades de precipitación, algunas tormentas aisladas. Luego las condiciones van a ir mejorando hacia la tarde ”, precisó Escobar.

Domingo 22 de noviembre

Máxima estimada: 27°C.

Cielo parcial a mayormente nublado.

Aumento de la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche.

Posibilidad de precipitaciones abundantes.

“Por la tarde, por la noche, atentos, probabilidad de precipitaciones y tormentas. Se puede esperar un buen caudal de precipitación”, advirtió el meteorólogo.

Lunes 23 de noviembre

Máxima estimada: 23°C.

Cielo mayor a parcialmente nublado.

Baja probabilidad de precipitaciones.

Posibles lluvias durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Ante este panorama, quienes tengan previsto realizar excursiones, viajes o actividades al aire libre deberán estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente durante la segunda mitad del domingo.

¿Se vienen días más frescos y lluviosos en Jujuy?

Los cambios en las condiciones meteorológicas no terminarían con el fin de semana largo. Según Escobar, los modelos de pronóstico anticipan temperaturas más moderadas y una continuidad de la inestabilidad durante los próximos días.

“Las temperaturas, las tendencias que comienzan a bajar, que se mantengan en valores de promedio veinte grados, puede bajar a diecinueve hasta el próximo viernes”, explicó.

Recién hacia el siguiente fin de semana podrían comenzar a recuperarse las temperaturas, aunque eso no significaría el final de las precipitaciones.

“Sábado, domingo puede de nuevo volver a subir la temperatura, pero se sigue manteniendo la inestabilidad y la probabilidad de algunas precipitaciones”, “Sábado, domingo puede de nuevo volver a subir la temperatura, pero se sigue manteniendo la inestabilidad y la probabilidad de algunas precipitaciones”,

El especialista indicó que las condiciones responden al avance de un sistema frontal y a la inestabilidad atmosférica, fenómenos que favorecen la aparición de lluvias y tormentas aisladas.

Consultado sobre si las precipitaciones serán continuas, Escobar explicó que existen momentos del día con mayores probabilidades de lluvia: este viernes por la noche, la madrugada del sábado y, principalmente, la tarde y noche del domingo.

De esta manera, Jujuy comenzará a dejar atrás las jornadas de intenso calor para ingresar en un período de temperaturas más agradables y mayor presencia de precipitaciones, en la antesala de la temporada estival.