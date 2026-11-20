Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: cómo estará el tiempo a la hora del partido

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: cómo estará el tiempo a la hora del partido

Gimnasia de Jujuy recibirá este sábado 21 de noviembre a Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto, en un partido clave por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Mientras crece la expectativa de los hinchas por el encuentro, una de las grandes preguntas tiene que ver con las condiciones meteorológicas: ¿lloverá durante el partido?

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En diálogo con Canal 4, el meteorólogo Edgardo Escobar anticipó un cambio en las condiciones del tiempo durante las próximas horas , con un descenso de las temperaturas, precipitaciones y posibles tormentas. Sin embargo, el panorama podría mejorar durante la tarde del sábado, en la previa del encuentro que comenzará a las 21.30.

Tras una jornada de intenso calor este viernes, con una máxima estimada de 32 grados , el avance de un sistema frontal favorecerá la formación de tormentas y el descenso de las temperaturas.

“Para mañana por la madrugada también se esperan probabilidades de precipitación, algunas tormentas aisladas. Luego las condiciones van a ir mejorando hacia la tarde” “Para mañana por la madrugada también se esperan probabilidades de precipitación, algunas tormentas aisladas. Luego las condiciones van a ir mejorando hacia la tarde”

El meteorólogo estimó que la temperatura máxima del sábado rondará los 25 grados, por lo que los hinchas tendrán una jornada mucho más fresca que la del viernes.

Si bien se espera una mejoría de las condiciones meteorológicas hacia la tarde, algunos pronósticos mantienen la posibilidad de precipitaciones durante el sábado. Por eso, será importante consultar las actualizaciones antes de salir hacia el estadio.

La tendencia anticipada por Escobar ofrece un panorama más favorable para el horario del encuentro que para las primeras horas del día.

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: día, horario y estadio

Día: sábado 21 de noviembre.

Horario: 21.30.

Estadio: 23 de Agosto.

Instancia: partido de ida de los cuartos de final del Reducido.

Temperatura máxima estimada para la jornada: 25°C, según Edgardo Escobar.

Condiciones meteorológicas: lluvias durante la madrugada y mejoramiento hacia la tarde.

Para quienes tengan previsto acompañar al equipo desde las tribunas, será conveniente llevar un abrigo liviano y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Con la ilusión del ascenso intacta, Gimnasia de Jujuy buscará hacerse fuerte de local en una noche que promete convocar a miles de hinchas en el estadio 23 de Agosto.