El crecimiento de la presencia de adolescentes en gimnasios y espacios deportivos plantea la importancia de realizar controles cardiológicos antes de comenzar una actividad física . El cardiólogo Alejandro Palazzo (MP 4210-77) explicó cuáles son los estudios necesarios, qué síntomas no deben subestimarse y cómo pueden afectar al organismo los entrenamientos intensos y el consumo de suplementos.

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En una entrevista, el especialista destacó que la evaluación médica debe adaptarse a las características de cada persona, especialmente cuando existen antecedentes familiares de enfermedades cardíacas o situaciones que requieren una investigación más profunda.

Palazzo explicó que el electrocardiograma es una herramienta fundamental para quienes comienzan a practicar deportes, aunque aclaró que no debe considerarse suficiente en todos los casos.

"Un electrocardiograma para cualquier persona que hace deporte sí es indispensable, pero hay que tener algunas contemplaciones, por ejemplo, en los antecedentes personales y familiares", señaló.

En este sentido, indicó que los profesionales deben prestar especial atención a quienes tienen antecedentes familiares de muerte súbita en personas jóvenes, episodios de desmayos o palpitaciones que aparecen sin relación con el ejercicio.

También advirtió que algunas alteraciones del ritmo cardíaco pueden presentarse de manera intermitente, por lo que un electrocardiograma normal no siempre permite descartar un problema.

"Uno puede tener un electro totalmente normal y a los cinco minutos ser totalmente anormal", explicó Palazzo, quien remarcó que los estudios siempre deben acompañarse de una consulta médica.

Sentirse saludable no significa que no existan riesgos

Uno de los aspectos que destacó el cardiólogo es que la ausencia de síntomas no garantiza que una persona se encuentre completamente saludable.

Según explicó, existen alteraciones que pueden desarrollarse sin generar molestias evidentes, como la hipertensión arterial, los niveles elevados de glucosa o el colesterol alto.

"Por no sentir nada de ninguna manera quiere decir que uno esté bien", sostuvo el especialista.

Además, señaló que algunas personas pueden acostumbrarse a determinadas molestias y terminar subestimándolas. Por este motivo, insistió en la importancia de considerar los antecedentes personales, familiares y los resultados de los estudios médicos al momento de evaluar la salud cardiovascular.

Energizantes y suplementos: los riesgos durante el entrenamiento

El aumento de adolescentes que asisten a los gimnasios también está acompañado por una mayor exposición a productos que prometen mejorar el rendimiento físico o acelerar el desarrollo muscular.

Palazzo advirtió especialmente sobre el consumo de bebidas energizantes antes de realizar ejercicio.

"Uno no debería tomar un estimulante en el momento de hacer ejercicio porque cambia las condiciones del organismo", afirmó.

El profesional explicó que las exigencias propias de una competencia, el estrés, las altas temperaturas y otros factores ambientales pueden modificar las respuestas del cuerpo durante la actividad física.

En relación con los suplementos, señaló que muchos se comercializan libremente y se consumen sin asesoramiento profesional, incluso por recomendaciones de amigos o conocidos.

"Cada uno tiene una individualidad que debe ser analizada", indicó.

Asimismo, advirtió que determinadas sustancias utilizadas para favorecer el crecimiento muscular pueden provocar modificaciones en el organismo, como hipertensión arterial, y representar un riesgo adicional para personas con ciertas predisposiciones cardíacas.

¿Cuándo hay que repetir los controles cardiológicos?

El cardiólogo explicó que la evaluación médica debe realizarse antes de comenzar a entrenar, pero que también resulta importante prestar atención a los cambios que puedan aparecer durante la práctica deportiva.

En particular, mencionó tres síntomas que requieren una consulta médica:

Desmayos durante la actividad física.

Taquicardia o aceleración desmedida del ritmo cardíaco.

Dolor en el pecho mientras se realiza ejercicio.

Según Palazzo, estas manifestaciones no deben ignorarse aunque los estudios anteriores hayan presentado resultados normales.

También destacó que los controles durante el entrenamiento permiten evaluar cómo responde el organismo a las exigencias físicas y detectar posibles cambios asociados al ejercicio intenso o al consumo de determinadas sustancias.

La importancia de adaptar la actividad física a cada persona

Finalmente, Palazzo remarcó que el objetivo de los controles médicos no es desalentar la práctica deportiva, sino contribuir a que cada persona pueda entrenar de manera segura y de acuerdo con sus condiciones físicas.

"Nosotros lo que tenemos que tratar de conseguir es más gente joven haciendo deporte y no menos", expresó.

Sin embargo, explicó que una actividad demasiado exigente para alguien que no cuenta con una preparación adecuada puede representar riesgos, incluso cuando previamente no se hayan detectado alteraciones.

Por eso, recomendó realizar una evaluación antes de iniciar una rutina deportiva, consultar ante cualquier síntoma y evitar exigencias físicas que no estén adaptadas a la preparación individual.

El especialista concluyó que promover la actividad física entre los adolescentes es fundamental, pero debe acompañarse de controles médicos, hábitos saludables y una preparación acorde con las capacidades de cada persona.