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6 de abril de 2026 - 16:25
Jujuy.

Por qué hacer actividad física después de los 30 mejora la salud

Un especialista asegura que después de los 30 años, hacer actividad física ayuda a mejorar la salud, bajar el estrés y mantener la movilidad.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Actividad física después de los 30 (Foto ilustrativa)

Actividad física después de los 30 (Foto ilustrativa)

Después de los 30 años, la actividad física se vuelve clave para mantener la salud, la movilidad y la calidad de vida, ya que en esta etapa el cuerpo empieza a cambiar y el sedentarismo puede sentirse más rápido en el cansancio, la rigidez, el estrés y la pérdida de fuerza.

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“Hacer la actividad física te va a ayudar a que tengas un mejor desempeño en la vida diaria”, aseguró Mauro Dávila, personal trainer, y agregó: “Vas a lograr es que tus niveles de estrés bajen, vas a devolverle a tu cuerpo movilidad y agilidad”.

“Al final de la sesión, sea el deporte o la actividad que quieras realizar, te vas a sentir mucho mejor. Tenés que verlo al gimnasio como qué es algo que necesitas para bajar un cambio, para afrontar el día de otra manera”, afirmó.

“Si vos empezás el día sin hacer actividad física, sin movilizarte, vas al trabajo, vas a tener estrés con gente, te relacionas con gente y no es lo mismo, vos intentas hacer algo de movilidad, algún movimiento, algún esfuerzo, alguna actividad, algún ejercicio y vas a afrontar el día de otra manera”.

Embed - MAURO DÁVILA

Tu cuerpo se va a ir en el día recuperando y va a afrontar todo de otra manera, porque tus niveles de estrés bajan, es recomendable para todo, para todo tipo de edad, no solamente la gente joven, está bueno para niños, para adolescentes, para gente grande, para el abuelo, para todo el mundo”, afirmó.

La actividad física como costumbre

Lejos de exigir rutinas extremas, lo importante es incorporar ejercicio de manera progresiva, con objetivos claros y sostenibles, combinando movilidad, fuerza y hábitos saludables como el buen descanso y una alimentación equilibrada.

“Hay que ir progresivamente. Siempre le pregunto a la gente que se anota o empieza, si hizo alguna actividad física, cuál es el objetivo, todo depende siempre del contexto, del objetivo que la persona quiera realizar”, señaló Dávila.

“No tengo la idea que la persona que vaya tengo que matarla en el gimnasio o estar dos horas, son cosas muy anticuadas, muy fuera de contexto, para mí tiene que tener todo un objetivo. Lo bueno si es breve, dos veces bueno”.

Actividad física después de los 30 (Foto ilustrativa)
Actividad física después de los 30 (Foto ilustrativa)

Actividad física después de los 30 (Foto ilustrativa)

Entrenar no solo ayuda al cuerpo, también mejora el ánimo, baja los niveles de estrés y permite afrontar el día con más energía, por eso moverse después de los 30 no es solo una cuestión estética, sino una herramienta fundamental para sentirse mejor.

¿Cuántas veces por semana se debe hacer actividad física?

“Hay mucha desinformación con las redes sociales y la gente cree que el gimnasio si tiene que ir a matar, que tiene que ir a levantar excesivo peso, tiene que estar dos horas. No es así. Tenés que hablarlo, motivar, charlar, generar un vínculo, y vas llevándolo”.

“El ser humano desde el momento que nace empieza a envejecer, oxidación celular, empezás a morir lentamente, vos cómo vas a retrasar todo eso, realizando actividad física, no solamente actividad, sino descansar bien, alimentarte bien y darte un tiempo”, recalcó.

“Yo trato de trabajar y darle más el coaching, lo que es el apoyo emocional, me gusta más que sea un lugar que ellos vayan y se sientan cómodos, que sea como un lugar donde vas con tus amigos, eso es que trato de darle yo, de darle un trato distinto, diferente”.

Ante el frío es esencial realizar actividad física, para conservar el calor corporal y mejorar la circulación.

“Es muy típico de las personas largar el lunes, pero no importa el día, el momento, si vos realmente querés lograr algo, no va a importar si es martes, miércoles, jueves, viernes, cuando estás decidido va y empezás en el momento”, indicó.

“Si vos no tenés un objetivo, vos no tenés algo, una meta clara, vas a ir por ir y no vas a generar una adherencia. Tenés que sentirte comprometido. Empecemos progresivamente dos veces a la semana, no venga todos los días, no te voy a entrenar dos horas, 45 minutos, una hora es suficiente, es el esfuerzo mínimo que necesitas hacer para que después del día lo afrontes de otra manera y sea más llevadero, mucho más fácil y más livianito”.

“Pasan 21 días, se hace un hábito y vos te vas adaptando, pero vos vas a ir probando en qué horario rendís mejor, yo puedo rendir en cualquier momento del día, eso ya depende de cada persona, depende de si es mujer o hombre, la edad, pero lo vas viendo y lo vas probando”, marcó.

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