La Municipalidad de San Salvador de Jujuy prepara una nueva edición de “Sueños de Primavera” , una propuesta que permite a adolescentes celebrar sus 15 años con una fiesta gratuita. El evento se realizará el viernes 27 de noviembre, de 18 a 21 horas, en la Sociedad Española. Las inscripciones continúan abiertas y todavía quedan cupos disponibles.

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Sandra Batistella, subsecretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad , brindó detalles sobre la iniciativa, que este año tendrá capacidad para 200 quinceañeras y busca que todas puedan disfrutar de una celebración especial junto a sus familias.

La funcionaria explicó que el único requisito para participar es haber cumplido 15 años entre el 1 de noviembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026.

Las interesadas deben ingresar a la página oficial de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, donde encontrarán el formulario de inscripción para quinceañeras. Allí deberán completar sus datos personales, fecha de nacimiento y número de teléfono.

Además, quienes tengan dificultades para realizar el trámite por internet podrán acercarse personalmente a la oficina de Desarrollo Humano, ubicada en el primer piso del edificio municipal de avenida Éxodo.

“Quedan algunos cupos” “Quedan algunos cupos”

Confirmó Batistella, quien destacó que también se brinda asistencia presencial para garantizar que todas las interesadas puedan anotarse.

Una fiesta de 15 años con vestidos, maquillaje y peluquería gratis

Uno de los aspectos más importantes de Sueños de Primavera es que las participantes reciben todo lo necesario para disfrutar de su celebración sin afrontar gastos.

La Municipalidad, a través de sus centros de participación barrial y equipos de trabajo, organiza la preparación de las adolescentes, incluyendo vestidos, zapatos, maquillaje y peluquería.

“Nosotros les damos todo, absolutamente todo. Las chicas tienen que ir a disfrutar nada más” “Nosotros les damos todo, absolutamente todo. Las chicas tienen que ir a disfrutar nada más”

La funcionaria aclaró que no es obligatorio utilizar vestidos largos y que cada adolescente puede elegir cómo vestirse. Para quienes no cuenten con la indumentaria necesaria, la organización dispone de vestidos y calzado.

Además, cada quinceañera podrá asistir acompañada por dos personas, que pueden ser sus padres u otros familiares.

Sueños de Primavera cumple 13 años en Jujuy

Batistella recordó que esta iniciativa comenzó hace 13 años con un pequeño grupo de adolescentes y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una propuesta municipal respaldada por una ordenanza.

En ediciones anteriores, la celebración se realizaba en la Vieja Estación, pero debido a las obras de remodelación del espacio, este año tendrá lugar en la Sociedad Española.

La fiesta incluirá el tradicional vals, momentos para compartir con las familias y regalos para las participantes.

“Es muy emocionante ver a las chicas que no tienen para su fiesta y verlas junto a sus padres” “Es muy emocionante ver a las chicas que no tienen para su fiesta y verlas junto a sus padres”

Manifestó la subsecretaria, quien destacó la importancia de acompañar a las familias que no pueden afrontar los costos de una celebración particular.

Cuándo y dónde será la fiesta

La nueva edición se realizará el viernes 27 de noviembre, de 18 a 21 horas, en el salón de la Sociedad Española, con ingreso por la esquina de calle Belgrano.

La organización confirmó que no habrá cortes de calles ni un ingreso especial que afecte la circulación vehicular.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta completar el cupo de 200 adolescentes y pueden realizarse a través de la página oficial de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy o de manera presencial en las oficinas de Desarrollo Humano.

Con esta propuesta, el municipio busca que las adolescentes puedan vivir una fiesta de 15 años acompañadas por sus seres queridos, independientemente de las posibilidades económicas de cada familia.