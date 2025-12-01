La Legislatura y Municipalidad decretaron tres días de duelo por el fallecimiento de Ekel Meyer

Durante la jornada de este lunes 1 de diciembre, tanto la Municipalidad de San Salvador de Jujuy como la Legislatura de la Provincia, emitieron sus respectivos comunicados anunciando que decretaron tres días de duelo por el fallecimiento de Ekel Meyer .

Estas medidas inician a partir del 30 de noviembre, y ambas instituciones, detallan que los decretos determinan el izamiento de la Bandera Nacional a media asta.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy decretó tres días de duelo en el ámbito municipal, a partir del 30 de noviembre de 2025, tras el fallecimiento de Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

En este sentido, se dispuso el izamiento de la Bandera Nacional a media asta en todos sus edificios mientras duren los días de duelo.

Ekel Meyer.jpg

"Ekel Meyer desarrolló una extensa y reconocida trayectoria pública, marcada por su vocación de servicio y un profundo compromiso con el fortalecimiento institucional", indicaron en el comunicado.

En el municipio capitalino, Meyer inició su labor en 1993 como Jefe del Sector Sumarios. Posteriormente se desempeñó como Asesor Legal de Intendencia (1996), Representante Legal ante el Ministerio de Trabajo (1997), Director de Despacho (1997) y Concejal en dos mandatos consecutivos (2001-2005 y 2005-2009), etapas en las que ejerció la Vicepresidencia y la Presidencia del Concejo Deliberante. Luego cumplió funciones como Secretario Parlamentario (2011-2012) y como Secretario de Coordinación de Gabinete Municipal (2012-2015).

En el Gobierno Provincial asumió como Ministro de Seguridad entre 2015 y 2020 y, posteriormente, como Diputado Provincial. Desde diciembre de 2020 integraba el Superior Tribunal de Justicia, y desde principios de 2024 ejercía la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia.

San Salvador de Jujuy Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

"Durante su gestión en el Poder Judicial impulsó cambios trascendentales orientados a la modernización e innovación tecnológica del sistema judicial. Fue el principal promotor de la creación del Instituto de Innovación Tecnológica, la digitalización de los procesos, la capacitación en inteligencia artificial y el fortalecimiento de los juicios por jurados. Su labor se caracterizó por una defensa permanente de la ética pública, la responsabilidad institucional y la plena vigencia de la Constitución Provincial. Entre sus últimas intervenciones públicas acompañó el proyecto de ley para la creación del Consejo de la Magistratura jujeño", puntualizaron en el texto.

La Legislatura de Jujuy declaró duelo por el fallecimiento del Ekel Meyer

La Legislatura de Jujuy expresó su profundo pesar por el fallecimiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Ekel Meyer, ocurrido el 30 de noviembre de 2025. A través de una resolución firmada por el presidente del cuerpo, Alberto Bernis, se dispuso declarar tres días de duelo en todo el ámbito legislativo.

Durante ese período, la Bandera Nacional y la Bandera Nacional de la Libertad Civil serán izadas a media asta en señal de respeto y homenaje a su trayectoria.

Legislatura de Jujuy Legislatura de Jujuy.

"Meyer ocupó funciones de alta responsabilidad pública, entre ellas la de Ministro de Seguridad y, posteriormente, la de titular del máximo tribunal de justicia provincial, aportando de manera decisiva al fortalecimiento democrático y al funcionamiento del Poder Judicial de Jujuy. Asimismo, la Legislatura remitirá una nota de condolencias y una copia autenticada de la resolución a los familiares del magistrado", puntualizaron en el documento desde la Casa de Piedra.