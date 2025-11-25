Los permisos se llevará a cabo desde el jueves 27 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre, en el horario de 8 a 12.30, en las oficinas ubicadas en el primer piso del Mercado Almirante Brown

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy , a través de la Dirección de Espacios Públicos , anunció la apertura de inscripciones y el reempadronamiento para comerciantes de la economía popular que deseen participar en la tradicional Cena Blanca, que este año se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en la Ciudad Cultural.

El objetivo es ordenar la presencia de puestos gastronómicos, stands y vendedores ambulantes durante una de las noches más convocantes del año, en la que miles de egresados y sus familias se reúnen para despedir el ciclo lectivo.

El director de Espacios Públicos, Rubén Tabarcachi , informó que las inscripciones y el otorgamiento de permisos se realizarán desde el jueves 27 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre , en el horario de 8 a 12.30 , en las oficinas ubicadas en el primer piso del Mercado Almirante Brown .

Los interesados deberán presentar la documentación habitual para este tipo de eventos , entre ellos el libre de infracción y, en el caso de los comerciantes gastronómicos, el carnet de manipulación de alimentos . Aquellos emprendedores que todavía no cuenten con expediente o empadronamiento vigente deberán iniciarlo con anticipación para poder adjuntar toda la documentación correspondiente antes del inicio de la Cena Blanca.

Requisitos para el reempadronamiento y permisos para la Cena Blanca

Cupos por rubro y ubicación en Ciudad Cultural

Tabarcachi detalló que se fijaron cupos específicos por rubro, con el fin de evitar la saturación de espacios y garantizar variedad de ofertas.

Para el sector gastronómico , se habilitarán 40 permisos , que estarán ubicados sobre la tradicional Avenida de las Carrozas .

También se dispondrán 15 espacios para stands fotográficos , coordinados previamente junto al Ente, para que los egresados puedan tomarse imágenes con sus familias y compañeros.

Además, se otorgarán permisos para comerciantes ambulantes, especialmente aquellos dedicados a la venta de flores y productos artesanales, rubros muy asociados a la noche de la Cena Blanca.

Prioridad para comerciantes responsables y control durante el evento

Desde la Municipalidad aclararon que solo podrán permanecer en el sector de comercialización quienes cuenten con la documentación y los permisos correspondientes. La idea es dar prioridad a los comerciantes responsables que cumplen con el trámite administrativo y con las normas de seguridad e higiene.

Tabarcachi remarcó que estos controles son fundamentales para asegurar la seguridad y comodidad de todos los asistentes, y para que la comercialización se desarrolle de manera organizada y adecuada durante el evento. De este modo, se busca que la Cena Blanca sea una verdadera fiesta para los egresados y, al mismo tiempo, una oportunidad de trabajo formal y ordenada para la economía popular jujeña.