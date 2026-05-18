Alerta sanitaria en Jujuy: ya son 122 los casos confirmados de chikungunya

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que la provincia registra 122 casos confirmados de fiebre chikungunya. Mientras continúan los operativos territoriales, remarcan que la clave es eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti y consultar de inmediato ante síntomas.
Reporte epidemiológico: 122 casos confirmados y sin internados
Desde la Dirección General de Epidemiología detallaron que, además de los confirmados, se evalúan 46 casos probables y 88 probables por nexo epidemiológico. A la fecha, no hay personas internadas por chikungunya en Jujuy.
Según el parte oficial, los casos positivos presentan en su mayoría cuadros leves a moderados, con evolución favorable, y seguimiento médico permanente junto a los grupos familiares y convivientes.
Dónde se registran más casos de chikungunya en Jujuy
El último reporte oficial indica la siguiente distribución de casos confirmados:
- San Pedro: 53
- Aguas Calientes: 32
- Caimancito: 8
- Libertador General San Martín: 7
- Perico: 7
- San Salvador de Jujuy: 6
- Palma Sola: 3
- Calilegua: 1
- Santa Clara: 1
- Vinalito: 1
- Yuto: 1
- Pampa Blanca: 1
- Rodeíto: 1
Dengue en Jujuy: confirmaron un nuevo caso en Perico
En cuanto a dengue, se confirmó 1 nuevo caso positivo en Perico, que se encuentra en investigación epidemiológica. Con este registro, la provincia suma 2 casos en la temporada, ambos correspondientes a personas residentes en esa ciudad.
Operativos en terreno y vigilancia activa
El Gobierno provincial indicó que los equipos de Salud, la red de hospitales, Atención Primaria y municipios llevan adelante acciones semanales como:
- descacharrado
- control focal
- fumigación en puntos estratégicos
- vigilancia activa de cuadros febriles
El objetivo es detectar casos sospechosos de manera temprana y aplicar la respuesta sanitaria inmediata.
Chikungunya en Jujuy (Foto ilustrativa)
Chikungunya en Jujuy (Foto ilustrativa)
Recomendaciones clave para evitar el mosquito Aedes aegypti
El Aedes aegypti es el vector que transmite chikungunya, dengue y zika. Para evitar su reproducción, se recomienda:
- eliminar recipientes u objetos que acumulen agua (latas, botellas, baldes)
- cambiar todos los días el agua de bebederos y floreros
- limpiar patios, canaletas y desagües
- lavar con cepillo y mantener tapados los recipientes donde se reserva agua
- desmalezar patios y terrenos con frecuencia
Para prevenir picaduras, aconsejan:
- usar repelente siguiendo indicaciones del producto (especialmente en personas gestantes)
- vestir ropa clara y que cubra brazos y piernas
- colocar mosquiteros en puertas y ventanas
- proteger bebés con telas mosquiteras
- reforzar con repelentes ambientales (tabletas o espirales) dentro del hogar
Síntomas y cuándo consultar
En base al análisis de los casos registrados en la provincia, los síntomas más frecuentes de chikungunya son:
- dolor en las articulaciones
- dolor muscular
- dolor de cabeza
- fiebre
Ante estos signos, piden consultar de inmediato en el CAPS, Nodo u hospital más cercano. También está disponible la atención virtual de 8 a 20 horas en: https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/
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