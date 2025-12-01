Choque, motochorros detenidos y una muerte en Purmamarca: el balance del fin de semana

Un fin de semana cargado de intervenciones policiales se registró en distintos puntos de la provincia de Jujuy , con heridos de gravedad, un hombre fallecido, detenciones de presuntos motochorros y un violento robo a mano armada . Así lo informó el comisario mayor Pablo Herrera Silvetti , referente de Comunicaciones de la Policía de Jujuy, quien brindó un resumen de los hechos más relevantes ocurridos en barrios de la capital, la Quebrada y los Valles.

El primer hecho se produjo ya en la madrugada de este lunes 1 de diciembre, alrededor de la 1.45, en la intersección de calle Puya Puya y Carlos Gardel , en el barrio San Pedrito de San Salvador de Jujuy. Allí, dos hombres que circulaban en una motocicleta perdieron el control del rodado por causas que aún se investigan . Ninguno de los dos llevaba casco de seguridad al momento del impacto.

El comisario Herrera Silvetti detalló que el conductor, de 35 años , fue asistido por personal del SAME y trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria , donde permanece con estado de salud reservado y un cuadro “muy crítico” . En el lugar trabajaron efectivos de la seccional correspondiente, personal de Criminalística y Bomberos, y se iniciaron las actuaciones judiciales para establecer las causas y circunstancias del siniestro.

Desde la Unidad Regional 7 de Alto Comedero , la Policía informó la detención de dos sujetos señalados como motochorros. El procedimiento tuvo lugar el domingo 30 de noviembre , cerca de las 5 de la mañana , sobre la Ruta Nacional 9 , a la altura de los locales bailables ubicados en la zona sur de la capital.

Personal policial motorizado que realizaba tareas de prevención observó a dos hombres en una moto 110 cc, con características ya conocidas en el ámbito delictivo, merodeando entre las personas que salían de los boliches. Al intentar identificarlos, los uniformados les dieron la voz de alto, pero ambos sospechosos intentaron darse a la fuga y fueron reducidos a pocos metros.

En la requisa, a uno de ellos se le secuestró un teléfono celular que había sido arrebatado minutos antes a una mujer, víctima de un hecho de robo. Al verificar los antecedentes del conductor, de 22 años, se constató que tenía un pedido de detención vigente por el delito de robo en poblado y en banda con uso de arma de fuego. Su acompañante, de 28 años, también fue demorado. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Hallazgo de un hombre sin vida en Purmamarca

Otro de los hechos relevantes se registró en jurisdicción de la Unidad Regional 3 Humahuaca, más precisamente en la Seccional 57, que abarca la localidad de Purmamarca. Vecinos dieron aviso a la Policía tras encontrar a un hombre tendido en la margen del río Purmamarca, a la vera de la Ruta Nacional 52, en el paraje conocido como El Molino.

Al llegar al lugar, efectivos policiales y personal del SAME constataron que la persona ya no tenía signos vitales. En la escena se hallaron botellas de alcohol etílico, una botella de jugo y otros elementos comestibles. Por disposición del Ministerio Público de la Acusación, se hizo presente Criminalística y Bomberos, quienes realizaron las pericias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de Tilcara. Luego, el médico de Policía determinó que la causa de muerte fue asfixia por broncoaspiración, y que el cuerpo no presentaba lesiones visibles ni indicios que llamaran la atención desde el punto de vista criminal. La víctima fue identificada como un hombre domiciliado en Purmamarca, y se labraron las actuaciones de rigor.

Violento robo a un motociclista en la ruta entre Monterrico y El Carmen

Finalmente, desde la zona de los Valles se informó un asalto a mano armada ocurrido el sábado 29, a las 23.45, sobre la Ruta Provincial 42, en el tramo que une Monterrico con la ciudad de El Carmen. Un motociclista que se encontraba detenido en la banquina con su Honda Wave 110 cc fue interceptado por dos sujetos a bordo de otra moto.

De acuerdo al relato de la víctima, uno de los agresores descendió del rodado, extrajo un arma de fuego de entre sus prendas y lo amenazó. Luego le propinó un golpe con la culata del arma y lo despojó de su motocicleta, para finalmente huir junto a su cómplice. El caso quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones con jurisdicción en la zona, que intenta dar con los autores del hecho.