Policías rescataron a un cóndor andino herido en Volcán

Un llamado anónimo activó un fuerte movimiento policial en Volcán, Jujuy, para rescatar a un Cóndor Andino con lesiones que le impedían volar . El operativo concluyó con el traslado del ave hacia especialistas de Ambiente para su rehabilitación en un centro autorizado.

La alerta llegó desde un turista que circulaba por la zona de Laguna La Esmeralda . El reporte mencionaba a un cóndor inmóvil en un sector de difícil acceso. La Policía se puso en marcha desde la Seccional 12°.

El equipo subió por terreno pedregoso y empinado hasta ubicar al animal. El ave estaba debilitada y sin reacción de vuelo, por lo que se procedió al traslado con sumo cuidado.

Cóndor andino (2)

Regreso al destacamento y entrega al equipo ambiental

Cerca de las 19:07, el personal policial regresó a la unidad con el cóndor asegurado y estabilizado. Más tarde, a las 20:23, llegaron referentes de Ambiente para tomar intervención técnica.

La prioridad fue trasladar al animal al CAFAJU para exámenes y tratamiento inmediato. En el centro de atención se realizarán estudios para determinar el motivo de la caída y el estado general del ejemplar. Se analizará su capacidad de vuelo, nivel de hidratación, peso y lesiones.

Cóndor andino

El cóndor andino

El Cóndor Andino es una de las aves más grandes del mundo en capacidad de vuelo y símbolo de la cordillera sudamericana. Es un carroñero natural que cumple un rol clave: limpia el ambiente al alimentarse de animales muertos, evitando focos de enfermedades. Puede superar los tres metros de envergadura, vivir varias décadas y tiene un comportamiento que se adapta a la vida en altura.

Su hábitat natural se extiende a lo largo de la Cordillera de los Andes, desde Colombia hasta Tierra del Fuego. Prefiere zonas de alta montaña, barrancos y formaciones rocosas donde aprovecha las corrientes de aire para planear largas distancias con mínimo esfuerzo. En Argentina, se lo observa en la Puna, la Quebrada, la región andina y áreas protegidas donde encuentra alimento y espacio suficiente para su comportamiento aéreo.

Cóndor andino El Cóndor andino está en peligro de extinción

¿Qué es el Cafaju?

El CAFAJu (Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy), está dedicado al rescate, rehabilitación y protección de la fauna silvestre nativa de la provincia. Recibe animales de distintas especies —aves, mamíferos y reptiles— que fueron rescatados, decomisados o entregados voluntariamente. Se ocupa de su atención médica, cuarentena, rehabilitación y —cuando el animal está en condiciones— su liberación de nuevo en su hábitat natural.

Además, el CAFAJu funciona como espacio de educación ambiental: trabaja con escuelas, organizaciones y comunidad en general para concientizar sobre la biodiversidad, el cuidado del ecosistema y las amenazas al patrimonio natural.

Teléfono / WhatsApp 24 horas: 388 440 9250 — para denuncias, alertas o rescates urgentes.