viernes 28 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de noviembre de 2025 - 08:03
Naturaleza.

Policías rescataron a un cóndor andino herido en Volcán

Un turista alertó sobre el cóndor andino herido y hubo un despliegue policial y ambiental que permitió su salvataje en zona de montaña.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Policías rescataron a un cóndor andino herido en Volcán

Policías rescataron a un cóndor andino herido en Volcán

Un llamado anónimo activó un fuerte movimiento policial en Volcán, Jujuy, para rescatar a un Cóndor Andino con lesiones que le impedían volar. El operativo concluyó con el traslado del ave hacia especialistas de Ambiente para su rehabilitación en un centro autorizado.

Lee además
Analay Pizzo en las Olimpiadas de Filosofía 
Distinción.

Olimpiadas Nacionales de Filosofía: Jujuy suma un nuevo logro
cena blanca 2025: cerca de 3900 jovenes confirmados para la noche en san salvador de jujuy
Jujuy.

Cena Blanca 2025: cerca de 3900 jóvenes confirmados para la noche en San Salvador de Jujuy

La alerta llegó desde un turista que circulaba por la zona de Laguna La Esmeralda. El reporte mencionaba a un cóndor inmóvil en un sector de difícil acceso. La Policía se puso en marcha desde la Seccional 12°.

El equipo subió por terreno pedregoso y empinado hasta ubicar al animal. El ave estaba debilitada y sin reacción de vuelo, por lo que se procedió al traslado con sumo cuidado.

Cóndor andino (2)

Regreso al destacamento y entrega al equipo ambiental

Cerca de las 19:07, el personal policial regresó a la unidad con el cóndor asegurado y estabilizado. Más tarde, a las 20:23, llegaron referentes de Ambiente para tomar intervención técnica.

La prioridad fue trasladar al animal al CAFAJU para exámenes y tratamiento inmediato. En el centro de atención se realizarán estudios para determinar el motivo de la caída y el estado general del ejemplar. Se analizará su capacidad de vuelo, nivel de hidratación, peso y lesiones.

Cóndor andino

El cóndor andino

El Cóndor Andino es una de las aves más grandes del mundo en capacidad de vuelo y símbolo de la cordillera sudamericana. Es un carroñero natural que cumple un rol clave: limpia el ambiente al alimentarse de animales muertos, evitando focos de enfermedades. Puede superar los tres metros de envergadura, vivir varias décadas y tiene un comportamiento que se adapta a la vida en altura.

Su hábitat natural se extiende a lo largo de la Cordillera de los Andes, desde Colombia hasta Tierra del Fuego. Prefiere zonas de alta montaña, barrancos y formaciones rocosas donde aprovecha las corrientes de aire para planear largas distancias con mínimo esfuerzo. En Argentina, se lo observa en la Puna, la Quebrada, la región andina y áreas protegidas donde encuentra alimento y espacio suficiente para su comportamiento aéreo.

Cóndor andino
El Cóndor andino está en peligro de extinción

El Cóndor andino está en peligro de extinción

¿Qué es el Cafaju?

El CAFAJu (Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy), está dedicado al rescate, rehabilitación y protección de la fauna silvestre nativa de la provincia. Recibe animales de distintas especies —aves, mamíferos y reptiles— que fueron rescatados, decomisados o entregados voluntariamente. Se ocupa de su atención médica, cuarentena, rehabilitación y —cuando el animal está en condiciones— su liberación de nuevo en su hábitat natural.

Además, el CAFAJu funciona como espacio de educación ambiental: trabaja con escuelas, organizaciones y comunidad en general para concientizar sobre la biodiversidad, el cuidado del ecosistema y las amenazas al patrimonio natural.

Teléfono / WhatsApp 24 horas: 388 440 9250 — para denuncias, alertas o rescates urgentes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Olimpiadas Nacionales de Filosofía: Jujuy suma un nuevo logro

Cena Blanca 2025: cerca de 3900 jóvenes confirmados para la noche en San Salvador de Jujuy

Extienden el plazo para confirmar las vacantes asignadas para el ingreso a 1er año 2026

Tres detenidos por robar en autos en San Salvador: uno era buscado en otra provincia

Jujuy está bajo doble alerta amarilla por calor extremo y tormentas

Lo que se lee ahora
Jujuy está bajo doble alerta amarilla por calor extremo y tormentas
El tiempo.

Jujuy está bajo doble alerta amarilla por calor extremo y tormentas

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Sin agua en sectores de Alto Comedero.
Atención.

Corte de agua en Alto Comedero: a qué sectores afecta

Golpe comando en Chile a turistas argentinos
Policiales.

Golpe comando en Chile a turistas argentinos

Red de trata (foto ilustrativa). video
Alarmante.

Preocupación y dolor: así funcionaba la red de trata de alumnas en Salta

Alerta amarilla en Jujuy por temperaturas altas.
Advertencia.

Hay una nueva alerta por calor extremo en Jujuy: las zonas afectadas

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
AFA.

Cuáles son los clubes jujeños que publicaron su apoyo a la AFA

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel