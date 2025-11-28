Policías rescataron a un cóndor andino herido en Volcán
Un llamado anónimo activó un fuerte movimiento policial en Volcán, Jujuy, para rescatar a un Cóndor Andino con lesiones que le impedían volar. El operativo concluyó con el traslado del ave hacia especialistas de Ambiente para su rehabilitación en un centro autorizado.
La alerta llegó desde un turista que circulaba por la zona de Laguna La Esmeralda. El reporte mencionaba a un cóndor inmóvil en un sector de difícil acceso. La Policía se puso en marcha desde la Seccional 12°.
El equipo subió por terreno pedregoso y empinado hasta ubicar al animal. El ave estaba debilitada y sin reacción de vuelo, por lo que se procedió al traslado con sumo cuidado.
Regreso al destacamento y entrega al equipo ambiental
Cerca de las 19:07, el personal policial regresó a la unidad con el cóndor asegurado y estabilizado. Más tarde, a las 20:23, llegaron referentes de Ambiente para tomar intervención técnica.
Su hábitat natural se extiende a lo largo de la Cordillera de los Andes, desde Colombia hasta Tierra del Fuego. Prefiere zonas de alta montaña, barrancos y formaciones rocosas donde aprovecha las corrientes de aire para planear largas distancias con mínimo esfuerzo. En Argentina, se lo observa en la Puna, la Quebrada, la región andina y áreas protegidas donde encuentra alimento y espacio suficiente para su comportamiento aéreo.
Además, el CAFAJu funciona como espacio de educación ambiental: trabaja con escuelas, organizaciones y comunidad en general para concientizar sobre la biodiversidad, el cuidado del ecosistema y las amenazas al patrimonio natural.
Teléfono / WhatsApp 24 horas: 388 440 9250 — para denuncias, alertas o rescates urgentes.