El riesgo país baja a 412 puntos, el menor nivel de la era Milei.

El dólar volvió a subir este lunes 16 de noviembre en Argentina y alcanzó nuevos máximos nominales en distintas cotizaciones, el blue llegó a $1.600 para la venta, mientras que el oficial cerró a $1.575 en el Banco Nación. En paralelo, las acciones argentinas registraron fuertes pérdidas y el riesgo país alcanzó los 855 puntos básicos.

Economía. El riesgo país argentino llegó a su nivel más alto en un año y las acciones cayeron pese a la suba de Wall Street

Economía. El riesgo país en Argentina superó los 820 puntos y el dólar llegó a $1.570 este martes

La jornada estuvo marcada por una tendencia negativa en los mercados internacionales, que también afectó a los bonos y acciones de empresas argentinas.

Según informó el Banco Central, el dólar minorista promedió $1.573,65 para la venta y $1.520,20 para la compra en las entidades financieras.

Dólar oficial Banco Nación: $1.575 para la venta, con una suba de $5.

En lo que va de noviembre, el dólar oficial mayorista acumula un aumento de $17, mientras que desde comienzos de 2026 registra una suba de $96.

El riesgo país superó los 850 puntos y cayeron las acciones

El riesgo país elaborado por JP Morgan aumentó 21 unidades y se ubicó en 855 puntos básicos, en medio de una jornada negativa para los títulos argentinos. Los bonos Globales y Bonares en dólares registraron una caída promedio del 0,6%, mientras que el índice MSCI Merval retrocedió un 5,3% en pesos.

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas también cerraron con pérdidas. Entre las principales bajas se destacaron Supervielle, con una caída de hasta el 7,7%; YPF, que perdió un 5,9%; Grupo Galicia, con un 5,2%; Vista Energy, con un 4,2%; y Mercado Libre, que retrocedió un 2%.

El Banco Central compró dólares, pero bajaron las reservas

Durante la jornada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 33 millones en el mercado cambiario.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas disminuyeron USD 130 millones y cerraron en USD 49.464 millones. La caída estuvo relacionada con la disminución del precio internacional del oro, que retrocedió un 0,9%.

El comportamiento de los activos argentinos se produjo en un contexto de bajas generalizadas en Wall Street, donde el Dow Jones cayó un 1,4%, el S&P 500 perdió un 1,9% y el Nasdaq retrocedió un 2,5%.