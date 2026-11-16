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16 de noviembre de 2026 - 11:29
País.

Día del Deportista Argentino: por qué se celebra cada 16 de noviembre

Cada 16 de noviembre se celebra el Día del Deportista Argentino, una fecha que destaca el valor del deporte para la salud, la integración y la convivencia.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Día del Deportista Argentino&nbsp;

Día del Deportista Argentino 

Este lunes 16 de noviembre se conmemora el Día del Deportista Argentino, una jornada dedicada a reconocer la importancia de la actividad física y su contribución al bienestar de las personas. La celebración también busca destacar el deporte como una herramienta de integración, cooperación y respeto entre quienes participan de distintas disciplinas.

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Día del Deportista Argentino

Día del Deportista Argentino

Por qué se celebra el Día del Deportista Argentino

La fecha coincide con el Día Internacional de la Tolerancia, establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1995.

Esta coincidencia busca vincular los valores deportivos con el respeto, la convivencia y la integración social. A través de las distintas disciplinas, las personas pueden compartir experiencias, desarrollar vínculos y aprender a trabajar en equipo.

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce al deporte como una herramienta que favorece la inclusión social y permite acercar a personas de diferentes edades, culturas y realidades.

La importancia del deporte para la salud y la integración

Además de su dimensión competitiva, la práctica deportiva aporta beneficios para la salud física y mental. Realizar actividad física regularmente contribuye al bienestar general, ayuda a prevenir enfermedades y favorece el desarrollo de hábitos saludables.

El deporte también promueve valores como la disciplina, el compañerismo, la cooperación y el respeto por las reglas. Por eso, esta jornada invita a personas de todas las edades a acercarse a alguna actividad deportiva, tanto de manera recreativa como competitiva.

Argentina y su trayectoria deportiva

Argentina cuenta con numerosos deportistas que alcanzaron reconocimiento internacional en disciplinas como el fútbol, el tenis, la natación y el boxeo, entre muchas otras.

Sin embargo, el Día del Deportista Argentino no está dedicado únicamente a los atletas profesionales. También reconoce a quienes practican deportes de manera amateur, participan en clubes de barrio, integran equipos locales o realizan actividades físicas por recreación.

De esta manera, cada 16 de noviembre se busca promover la participación deportiva y recordar su importancia como espacio de encuentro, inclusión y desarrollo personal.

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