La carne aumentó un 41%, las verduras 84% y las frutas 24% el último año en el NOA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó un informe que permite conocer cómo evolucionaron los precios de la carne, las frutas, las verduras y otros alimentos de consumo cotidiano durante el último año en el Noroeste Argentino (NOA).
En el NOA, los alimentos y bebidas no alcohólicas acumularon una suba interanual del 36,2%, mientras que la inflación general de la región fue del 33%.
Cuáles fueron los alimentos que más aumentaron durante el último año
El informe del INDEC presenta las variaciones interanuales por grupos de productos. Los principales incrementos en el NOA fueron:
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Verduras, tubérculos y legumbres: 84,5%.
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Carnes y derivados: 41,1%.
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Azúcar, dulces, chocolates y golosinas: 32,9%.
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Aceites, grasas y manteca: 29,9%.
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Frutas: 24,2%.
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Pan y cereales: 22,8%.
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Leche, productos lácteos y huevos: 18,4%.
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Café, té, yerba y cacao: 15,2%.
Las verduras, tubérculos y legumbres encabezaron el listado, con una variación que superó ampliamente el promedio de los alimentos.
Las carnes y derivados ocuparon el segundo lugar, con un incremento del 41,1%, también superior a la inflación alimentaria regional.
Inflación / aumento de la carne.
Qué pasó con los alimentos durante octubre en Jujuy
Además de los datos interanuales del INDEC, el informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC) permite identificar qué productos aumentaron más durante octubre en San Salvador de Jujuy y Palpalá.
Entre septiembre y octubre, las principales subas fueron:
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Zapallo anco: 36,6%.
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Batata: 24%.
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Mandarina: 14,5%.
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Cebolla: 12,5%.
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Queso crema: 11,7%.
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Limón: 10,5%.
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Papa: 7,8%.
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Leche en polvo: 5,3%.
Estos incrementos corresponden únicamente al último mes y no representan las variaciones interanuales de cada producto.
Cómo quedó la inflación de Jujuy frente al NOA y el país
Según la DiPEC, la inflación interanual de San Salvador de Jujuy y Palpalá alcanzó el 33,2% en octubre de 2026. En comparación, el NOA registró una variación del 33%, mientras que a nivel nacional los precios aumentaron un 33,1% durante los últimos doce meses.
La inflación mensual de octubre fue del 1,8% en Jujuy, del 1,7% en el NOA y del 2,2% a nivel nacional.
De esta manera, los informes oficiales permiten observar tanto el incremento acumulado de los principales grupos alimentarios del NOA durante un año como las variaciones recientes de productos específicos relevados en Jujuy.
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