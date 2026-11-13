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13 de noviembre de 2026 - 07:00
INDEC.

Inflación de octubre: el zapallo, la cebolla y la papa son los alimentos que más subieron

El informe del INDEC mostró aumentos en verduras y otros productos de consumo cotidiano. En el NOA, las carnes registraron una leve baja.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el informe de inflación de octubre de 2026, que registró una suba del 2,2% a nivel nacional. Dentro de los alimentos, las verduras, los tubérculos y las legumbres fueron los productos que más aumentaron, con importantes diferencias entre los precios de septiembre y octubre.

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Según el relevamiento, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 2% en todo el país y un 1,8% en el Noroeste Argentino (NOA), región que incluye a Jujuy.

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Los alimentos que más aumentaron durante octubre

Estos fueron los alimentos con mayores aumentos mensuales:

  • Zapallo anco: aumentó un 58,2% y pasó de $2.816,26 a $4.454,89 por kilo.

  • Cebolla: subió un 25,2%, de $2.696,23 a $3.375,94 por kilo.

  • Papa: registró un incremento del 24,4%, de $2.201,11 a $2.737,14 por kilo.

  • Limón: aumentó un 21,6%, de $1.501,99 a $1.826,57 por kilo.

  • Batata: también subió un 21,6%, de $2.527,10 a $3.072,60 por kilo.

  • Café molido: aumentó un 4,9%, de $14.027,98 a $14.713,72 por medio kilo.

  • Arroz blanco simple: subió un 4,8%, de $1.905,45 a $1.996,62 por kilo.

  • Huevos: aumentaron un 4,6%, de $3.940,50 a $4.121,92 la docena.

  • Leche en polvo entera: registró una suba del 4,5%, de $13.742,32 a $14.355,17 por envase de 800 gramos.

  • Pan de mesa: aumentó un 4,1%, de $3.308,31 a $3.444,82 por paquete de 390 gramos.

Estos valores corresponden exclusivamente al Gran Buenos Aires y no deben interpretarse como precios registrados en Jujuy.

Qué alimentos aumentaron más en Jujuy y el NOA

Los alimentos que más subieron.

Los alimentos que más subieron.

En el Noroeste Argentino, los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento mensual del 1,8%. Sin embargo, algunos grupos presentaron variaciones considerablemente superiores.

El informe del INDEC detalló los siguientes aumentos por categorías en el NOA:

  • Verduras, tubérculos y legumbres: 9,7%.

  • Azúcar, dulces, chocolates y golosinas: 2,6%.

  • Café, té, yerba y cacao: 2,3%.

  • Frutas: 2%.

  • Leche, productos lácteos y huevos: 1,8%.

  • Pan y cereales: 1,6%.

  • Aceites, grasas y manteca: 0,9%.

  • Carnes y derivados: bajaron un 0,2%.

De esta manera, las verduras también encabezaron las subas alimentarias en el NOA, mientras que las carnes registraron una leve disminución durante octubre.

El organismo no publica en este informe la variación individual de cada alimento para Jujuy, sino datos agrupados para toda la región.

Qué alimentos bajaron de precio

El tomate redondo registró una baja del 11%, mientras que la banana disminuyó un 8,4%. También se observaron reducciones en la lechuga, con un 3,7%; la naranja, con un 3,6%; y el pollo entero, con un 1,1%.

Estos movimientos muestran que, aunque el índice general de alimentos aumentó, no todos los productos tuvieron el mismo comportamiento.

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