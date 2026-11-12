La inflación de octubre en el NOA fue del 1,7% y quedó por debajo del promedio nacional

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves 12 de noviembre que la inflación de octubre de 2026 en el Noroeste Argentino (NOA) fue del 1,7% , por debajo del 2,2% registrado a nivel nacional. La región, que incluye a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, presentó una de las variaciones mensuales más bajas del país.

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Según el informe oficial, los precios en el NOA acumularon un incremento del 26,7% desde diciembre de 2025, mientras que la variación interanual alcanzó el 33%.

La división que registró el mayor incremento mensual fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,4%. En segundo lugar se ubicó recreación y cultura, con un aumento del 2,3%, seguida por comunicación, que registró una variación del 2,1%.

Bienes y servicios varios: 1,9%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,8%.

Salud: 1,6%.

Transporte: 1,5%.

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,4%.

Prendas de vestir y calzado: 1,3%.

Educación: 1,1%.

Restaurantes y hoteles: 0,9%.

Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,5%.

Aunque los alimentos no encabezaron los aumentos porcentuales, fueron la división que más contribuyó a la inflación mensual del NOA, debido a su participación en el gasto de los hogares.

Cómo quedó el NOA frente a las demás regiones

El Noroeste registró la segunda inflación mensual más baja de Argentina, únicamente por encima del Noreste, donde el incremento fue del 1,5%.

La región Pampeana presentó la mayor suba, con un 2,6%, seguida por Patagonia, con un 2,5%, y Cuyo, con un 2,3%. En el Gran Buenos Aires, el aumento fue del 2%.

De esta manera, el NOA quedó 0,5 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional durante octubre.

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El informe también permite analizar la evolución acumulada de los principales rubros en el NOA. Entre enero y octubre, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registraron un incremento del 43,8%. Educación acumuló una suba del 37,9%, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 27,3%.

En el mismo período, transporte registró un aumento del 27,4% y salud, del 26,2%. A nivel nacional, la inflación de octubre fue del 2,2% y acumuló un 26,3% durante los primeros diez meses del año. La variación mensual volvió a acelerarse respecto de septiembre, cuando había sido del 1,9%.