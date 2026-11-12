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12 de noviembre de 2026 - 11:23
País.

La histórica misa del Papa León XIV en Luján quedó entre las más convocantes del mundo

La celebración frente a la Basílica de Luján reunió a 3,5 millones de personas y se ubicó entre las misas papales con mayor convocatoria mundial

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
La histórica misa de León XIV en Luján quedó entre las más convocantes del mundo

La histórica misa de León XIV en Luján quedó entre las más convocantes del mundo

La histórica misa del Papa León XIV en Argentina, celebrada el miércoles 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, reunió a 3,5 millones de fieles y se convirtió en uno de los encuentros religiosos más multitudinarios de la historia de la Iglesia católica.

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La cifra fue informada por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y posicionó a la celebración entre las misas papales con mayor convocatoria a nivel mundial. Según el ranking difundido por distintos medios, el encuentro quedó en el tercer puesto, detrás de dos celebraciones realizadas en Filipinas.

La denominada Misa por la Caridad marcó la despedida del Pontífice de Argentina, luego de varios días de actividades religiosas y encuentros con los fieles. Miles de peregrinos llegaron desde distintas provincias para acompañarlo antes de su partida hacia Perú.

Las cinco misas papales con mayor convocatoria

De acuerdo con las estimaciones difundidas, estas son algunas de las celebraciones religiosas que reunieron a más fieles:

  • Papa Francisco en Filipinas (2015): 6,5 millones de personas participaron de la misa celebrada en el parque Rizal de Manila.

  • Juan Pablo II en Filipinas (1995): alrededor de 4,5 millones de fieles asistieron a la celebración de cierre de la Jornada Mundial de la Juventud.

  • León XIV en Luján, Argentina (2026): 3,5 millones de personas acompañaron al Papa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

  • Papa Francisco en Brasil (2013): 3,2 millones de asistentes, según el ranking difundido, participaron de la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en Copacabana.

  • León XIV en Buenos Aires, Argentina (2026): 2,5 millones de fieles se congregaron en Palermo para participar de la celebración encabezada por el Pontífice.

Estas cifras son estimaciones de asistencia y pueden variar según las fuentes y las metodologías utilizadas para contabilizar a los participantes.

La despedida del Papa en Luján

La celebración en Luján fue la última actividad religiosa de León XIV en suelo argentino. Durante su homilía, el Pontífice llamó a fortalecer la reconciliación, la solidaridad y el compromiso con quienes atraviesan situaciones difíciles.

“Argentina, levántate y camina”, expresó ante los millones de fieles que participaron de la ceremonia. También recordó al Papa Francisco y su devoción por la Virgen de Luján.

La visita de León XIV dejó dos convocatorias multitudinarias en Argentina. Además de los 3,5 millones de asistentes en Luján, su misa en Palermo reunió a aproximadamente 2,5 millones de personas.

Tras finalizar su recorrido por el país, el Papa continuó su viaje apostólico hacia Perú, donde tiene previstas nuevas celebraciones y encuentros con comunidades religiosas.

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