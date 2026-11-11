El Papa León XIV le regaló una Rosa de Oro a la Virgen de Luján: qué significa este gesto

En medio de una jornada atravesada por la fe, las lágrimas y la emoción de una despedida, el Papa León XIV protagonizó un gesto cargado de significado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Al finalizar su última misa en Argentina, el Santo Padre se acercó a la imagen de la Virgen y dejó a sus pies una Rosa de Oro , una de las distinciones más importantes que puede entregar un pontífice.

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Visita Papal. El significado de la casulla celeste y blanca que lució el papa León XIV en Luján

La escena se produjo este miércoles 11 de noviembre, durante el cierre de su visita al país. Después de compartir una celebración multitudinaria y dedicar un mensaje de esperanza a los argentinos, León XIV quiso dejar un regalo especial a la patrona nacional, a quien también había encomendado su misión y el futuro del pueblo argentino.

La ofrenda fue mucho más que un obsequio. A través de esta antigua tradición de la Iglesia católica, el Papa expresó su amor y veneración por la Virgen María, además de reconocer la importancia espiritual que tiene el santuario de Luján para millones de fieles.

La Rosa de Oro es una distinción religiosa que los papas entregan como símbolo de bendición, reconocimiento y profunda devoción. Se trata de una pieza con forma de rosa, elaborada tradicionalmente en oro y bendecida por el propio pontífice. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando comenzó a utilizarse como una forma especial de reconocimiento dentro de la Iglesia.

A lo largo de los siglos, los papas entregaron Rosas de Oro a iglesias, monasterios, santuarios y también a autoridades o personalidades que se destacaron por su vínculo con la fe y el bien común.

Con el paso del tiempo, esta tradición adquirió un significado especialmente mariano y comenzó a estar estrechamente relacionada con los grandes santuarios dedicados a la Virgen María.

Cuando un Papa entrega una Rosa de Oro a una imagen de la Virgen, expresa su veneración y su reconocimiento al lugar donde miles de personas encuentran consuelo, elevan sus oraciones y renuevan su esperanza. Por eso, la entrega realizada por León XIV tuvo un valor particular. La Basílica de Luján es uno de los centros de peregrinación más importantes de Argentina y un lugar que forma parte de la historia religiosa y afectiva del país.

Allí llegan cada año familias, jóvenes, adultos mayores y peregrinos de diferentes provincias. Algunos caminan durante horas para agradecer, otros llevan pedidos por sus seres queridos y muchos encuentran en la Virgen una forma de sentirse acompañados durante los momentos difíciles.

La Rosa de Oro quedó como un reconocimiento a esa profunda devoción popular.

La Virgen de Luján recibió su segunda Rosa de Oro

El gesto de León XIV también recuperó un capítulo importante de la historia argentina. Esta no fue la primera vez que un Papa entregó una Rosa de Oro a Nuestra Señora de Luján. La primera había sido ofrecida por Juan Pablo II en junio de 1982, durante su visita al país en plena Guerra de Malvinas.

En aquella oportunidad, el pontífice polaco llegó a Argentina en un contexto marcado por el conflicto bélico, el dolor de las familias y la necesidad de paz. Su paso por el santuario y la entrega de la Rosa de Oro quedaron entre los momentos más recordados de aquella visita.

La primera distinción se conserva en el museo ubicado en la cripta de la Basílica de Luján.

Cuarenta y cuatro años después, León XIV repitió el gesto y entregó una segunda Rosa de Oro a la patrona argentina, estableciendo un vínculo entre dos visitas papales separadas por más de cuatro décadas.

Mientras que Juan Pablo II había llegado en medio de la Guerra de Malvinas, León XIV realizó su ofrenda durante una visita marcada por sus llamados a la reconciliación, la solidaridad y la unidad entre los argentinos.

La devoción de León XIV a la Virgen de Luján

La ofrenda estuvo acompañada por un mensaje especialmente personal del Papa. Durante su homilía, León XIV recordó que su pontificado comenzó un 8 de mayo, precisamente el día en que la Iglesia celebra a Nuestra Señora de Luján.

“Madre de Luján: mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta”, expresó frente a la multitud.

Luego compartió un pedido que lo acercó a los millones de peregrinos que cada año llegan hasta el santuario.

“Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto” “Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto”

El Santo Padre le pidió a María que lo acompañara en la misión apostólica que le fue encomendada y que también protegiera al pueblo argentino.

“Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad”, expresó durante su oración.

La relación entre León XIV y la Virgen de Luján tuvo además otro significado especial: el recuerdo del Papa Francisco, quien mantuvo una profunda devoción por la patrona nacional.

Durante la celebración, León XIV evocó a su antecesor y el cariño que siempre expresó por la Virgen.

Un regalo que quedó en Argentina después de su despedida

Antes de continuar su viaje apostólico hacia Perú, León XIV quiso dejar en Luján una señal de su cercanía con la fe del pueblo argentino.

La Rosa de Oro permanecerá en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, sumándose a la distinción que había entregado Juan Pablo II en 1982.

El gesto también se relacionó con las últimas palabras que el Papa dedicó al país. Durante su despedida, agradeció el cariño recibido y aseguró que se había sentido como en casa.

“Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, expresó, en referencia al Papa Francisco y a su propio vínculo con Argentina.

De esta manera, la última misa de León XIV dejó no solamente imágenes de una multitud reunida por la fe, sino también un regalo destinado a permanecer en uno de los lugares más queridos por los católicos argentinos.

La Rosa de Oro será un recuerdo de aquella visita y del gesto de un Papa que, antes de partir, eligió acercarse a la Virgen para agradecer y confiarle el camino de todo un pueblo.