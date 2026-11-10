El Instituto San Expedito se prepara para su Expo Educativa 2026

El Instituto San Expedito dio a conocer los detalles de su esperada Expo Educativa 2026. Del 10 al 20 de noviembre, la comunidad podrá disfrutar de los proyectos y producciones de los estudiantes.

Un evento que convoca a toda la comunidad a conocer de cerca el trabajo desarrollado por los alumnos a lo largo del ciclo lectivo. Desde la institución destacaron que cada exposición, proyecto y nuevo aprendizaje representa mucho más que una simple instancia pedagógica: son pequeños y grandes pasos que reflejan el crecimiento de los estudiantes y el compromiso cotidiano de las familias. "Acompañar es estar en los días difíciles, celebrar los avances y emocionarse al ver cuánto han crecido", señalaron desde la organización al invitar a la comunidad a sumarse a la iniciativa.

El Instituto San Expedito se prepara para su Expo Educativa 2026 El Instituto San Expedito se prepara para su Expo Educativa 2026 El Instituto San Expedito se prepara para su Expo Educativa 2026 ¿Cuándo y dónde? Fechas: Del 10 al 13 y del 16 al 20 de noviembre de 2026.

Horario: De 9 a 12 y de 14 a 17 hs

Lugar: Glorieta Plaza Belgrano, San Salvador de Jujuy El Instituto San Expedito se prepara para su Expo Educativa 2026 El Instituto San Expedito se prepara para su Expo Educativa 2026 El Instituto San Expedito se prepara para su Expo Educativa 2026 Actividades de la Expo Educativa 2026 Muestra de proyectos institucionales, exposiciones de trabajos de los alumnos y espacios de intercambio abiertos a las familias y al público en general. Además muchas sorpresas y premios. La invitación está abierta a vecinos, padres, allegados y a toda la comunidad para acercarse, mirar, acompañar y aplaudir el esfuerzo y la creatividad que los estudiantes están construyendo colectivamente. Una oportunidad imperdible para valorar la educación y el protagonismo de los jóvenes en su espacio de aprendizaje. El Instituto San Expedito se prepara para su Expo Educativa 2026 Contenido externo

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