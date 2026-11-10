María Inés Zigarán en Política a las Brasas: la agenda del Congreso y el panorama político de Jujuy

La diputada nacional por Jujuy María Inés Zigarán repasó en Política a las Brasas los debates en la Cámara de Diputados . Destacó el acuerdo que permitió aprobar el proyecto sobre discapacidad y explicó sus iniciativas para proteger a niños y adolescentes en internet. En el plano local, habló de las diferencias dentro de Jujuy Crece y del escenario electoral de 2027.

“Para mí ha sido realmente una novedad lo que ocurrió con la ley de discapacidad. Es un tema que lo veníamos empujando desde la oposición y que La Libertad Avanza resistía”, señaló Zigarán.

La diputada destacó el trabajo de su par misionero Oscar Herrera y la intervención de la Conferencia Episcopal en el tramo final de la negociación. “Hicieron sus aportes, llevaron la demanda de las organizaciones de discapacidad y, finalmente, se plasmó ese proyecto que fue aprobado por amplísima mayoría”, dijo.Consultada por el paso del proyecto al Senado, respondió: “Espero que se trate porque es una demanda, una enorme demanda de la sociedad para un sector muy vulnerabilizado que necesita con urgencia que se trate”. Y agregó: “Esta ley ha tenido una discusión muy larga y creo que es momento de que, de última, se discuta en el recinto, que se hagan las modificaciones necesarias, pero que la ley salga”.

“Los niños, niñas y adolescentes están muy expuestos a través de las nuevas tecnologías a una diversidad de cuestiones que vulneran sus derechos”, introdujo respecto al tema Zigarán. Entre los ejemplos que mencionó estuvieron “los casinos online que hacen que se endeuden y que endeuden a sus familias”.

La legisladora explicó en qué instancia está el trabajo en Diputados: “Estamos avanzando en la elaboración de un dictamen común porque hay como 40 proyectos de diferentes legisladores”. También contó que presentó una iniciativa para escuchar experiencias y propuestas sobre el impacto de la tecnología en las infancias. “Como no avanzaba, presentamos el proyecto de resolución para convocar a una consulta pública”, dijo.

Sobre su propuesta para regular el uso de rasgos personales con inteligencia artificial, explicó: “Si quiere usar tu voz, tu cara, tu rostro, tus expresiones, tu cuerpo, tiene que pedir autorización”. Para los menores planteó una protección más estricta: “No pueden usar imágenes de niños, niñas, ni con la autorización de los padres”. En el caso de adultos, señaló que el proyecto contempla el etiquetado de contenidos generados con IA en usos vinculados con la sátira o la libertad de prensa.

María Inés Zigarán en Política a las Brasas

Jujuy Crece y las candidaturas para 2027

Al referirse a la salida de dos diputados provinciales del bloque Jujuy Crece, Zigarán dijo que “hay que desdramatizar un poco lo que está sucediendo”. Sobre la posibilidad de recomponer la bancada, sostuvo: “Lamento realmente que se hayan ido, porque creo que son cuestiones de coyuntura que se podrían haber manejado de otra forma”. Y añadió: “Eso no solo depende de ellos, también depende de cómo se construya ese diálogo”.

De cara a 2027, la diputada afirmó que “Carlos Sadir es el candidato a gobernador de nuestro proyecto”. En cuanto a la intendencia de San Salvador de Jujuy, mencionó a Adriano Morone, Gastón Millón y Gustavo Muro entre los nombres que ve con posibilidades. “Todavía no se definieron los candidatos”, aclaró.

Cuando le preguntaron por su propio recorrido político, Zigarán contó: “Sí, me hubiera gustado ser diputada provincial. Me hubiera gustado ser vicegobernadora”. Más adelante, ante la pregunta de si dejaría su banca en caso de que la convocaran para integrar una fórmula, respondió: “Termino mi mandato porque para eso me eligieron, para ser diputada nacional”.