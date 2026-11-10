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10 de noviembre de 2026 - 10:50
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Los obispos argentinos le cantaron el tango "Volver" al Papa León XIV durante una cena

Durante una cena en Buenos Aires, los obispos argentinos sorprendieron al Papa León XIV con una interpretación a capela del tango “Volver”.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los obispos le cantaron Volver al papa León XIV&nbsp;&nbsp;

Los obispos le cantaron "Volver" al papa León XIV  

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La reunión se realizó el lunes 9 de noviembre, como cierre de la segunda jornada del pontífice en Argentina. León XIV estuvo acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo.

El tango “Volver” sorprendió al Papa León XIV

Durante la cena, los obispos comenzaron a cantar el reconocido tango argentino sin acompañamiento instrumental. El momento quedó registrado en un video que posteriormente se difundió en redes sociales.

El Papa escuchó la interpretación con una sonrisa y acompañó el cierre con aplausos. Los religiosos terminaron su presentación con un saludo colectivo de “¡Viva el Papa!”.

La música argentina también estuvo presente con la interpretación de “Zamba de mi esperanza”, otra de las canciones elegidas para compartir con el pontífice.

La cena incluyó platos tradicionales como empanadas, ojo de bife y flan con dulce de leche.

El encuentro se desarrolló después de una intensa jornada de actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, que incluyó la misa multitudinaria en Palermo y una celebración junto a los obispos en la Catedral Metropolitana.

El gesto musical fue una forma de acercar al Papa a las tradiciones argentinas, en un ambiente más íntimo y distendido antes de su viaje a Córdoba.

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