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10 de noviembre de 2026 - 09:39
Visita Papal.

El Papa León XIV rindió homenaje a Francisco en la Catedral de Buenos Aires

El Papa León XIV se detuvo a rezar frente a una placa dedicada a Francisco durante su visita a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un homenaje a Francisco junto a los obispos argentinos

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El Papa León XIV rindió homenaje a Francisco durante su visita a Córdoba

El Papa León XIV rindió homenaje a Francisco durante su visita a Córdoba

El Papa León XIV rindió un homenaje a su antecesor, Francisco, durante su visita a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el lunes 9 de noviembre. Antes de participar de la celebración de las vísperas con los obispos argentinos, el Santo Padre se acercó a una placa conmemorativa de Jorge Mario Bergoglio y permaneció unos instantes en silencio y oración.

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El homenaje tuvo lugar en el mismo templo donde Bergoglio ejerció como arzobispo de Buenos Aires antes de convertirse en Papa en 2013. La placa, ubicada detrás del altar, fue restaurada con motivo de la visita de León XIV.

El Papa León XIV rindió homenaje a Francisco durante su visita a Córdoba

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Un homenaje a Francisco junto a los obispos argentinos

Durante el momento de oración, seis niños de parroquias y asociaciones de la arquidiócesis depositaron flores junto al memorial.

Posteriormente, León XIV encabezó la celebración de las vísperas acompañado por integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de la Iglesia.

Al finalizar, el pontífice recibió a ocho sobrinos de Francisco, quienes le entregaron una rosa blanca como símbolo de afecto y continuidad espiritual.

El gesto formó parte de los homenajes que León XIV dedicó a Francisco durante su recorrido por Argentina, recordando su legado y su vínculo con la Iglesia del país.

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