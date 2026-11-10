"Te tiembla todo": el testimonio de un jujeño tras el encuentro con el Papa León XIV

Lucas Echazú, integrante de Cáritas Diocesana de Jujuy, compartió con Canal 4 la emoción que vivió durante las actividades del papa León XIV en Buenos Aires. El referente participó de un encuentro con los equipos sinodales de distintas diócesis del país, realizado en la Catedral Metropolitana, donde tuvo la posibilidad de rezar junto al Pontífice.
“Muy emocionante, muy lindo poder rezar ahí con el Papa”, expresó al recordar ese momento, que describió como una experiencia espiritual y profunda junto a representantes de distintas comunidades de la Iglesia.
“Uno busca captar la profundidad del momento”
Durante la entrevista, Echazú contó que, al tener al Papa cerca, intentó guardar recuerdos de la experiencia, pero también detenerse a vivir plenamente lo que estaba sucediendo.
“En ese momento te tiembla todo” “En ese momento te tiembla todo”
Lucas, destacó la profundidad de las palabras de León XIV y la manera en que sus mensajes logran generar reflexión y emoción entre los fieles.
El referente jujeño también señaló que, más allá de la posibilidad de verlo personalmente, buscó disfrutar del encuentro y conservar el significado espiritual de ese momento.
El encuentro con los jóvenes, un pedido del propio León XIV
Uno de los aspectos que más destacó Lucas Echazú fue la importancia que el Papa le otorga a los jóvenes. Según explicó, desde el inicio de la organización de la visita apostólica, una de las actividades que estuvo definida con mayor claridad fue precisamente el encuentro previsto con ellos.
“Lo pidió él, con mucho entusiasmo y mucha certeza”, afirmó. Consideró que esta reunión tendrá un significado especial para el Pontífice, quien manifestó su interés en encontrarse con jóvenes de distintas regiones del país.
La agenda de los representantes jujeños
El joven adelantó que continuará participando de las actividades previstas en Buenos Aires. Además de su presencia en el encuentro sinodal, forma parte de la representación regional de jóvenes scouts y tenía previsto asistir al Monumento de los Españoles para participar de las actividades junto al Papa.
También contó que se reuniría con jóvenes de distintas provincias, representados por coordinadores diocesanos y referentes regionales, en la antesala del encuentro convocado por León XIV.
Al finalizar, Lucas volvió a expresar su emoción y aseguró que, después de vivir la cercanía con el Pontífice, decidió guardar el celular para disfrutar plenamente del momento. La verdad que es un momento de felicidad”, concluyó.
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