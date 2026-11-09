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9 de noviembre de 2026 - 18:33
Jujuy.

Una jujeña fue elegida Paisana Nacional de la Tradición 2026-2027

Bianca Itatí Machaca obtuvo 436 puntos y fue proclamada Paisana Nacional de la Tradición durante las celebraciones organizadas por la Federación Gaucha Jujeña.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Elección de la Paisana Nacional de la Tradición organizadapor la Federación Gaucha Jujeña.

Elección de la Paisana Nacional de la Tradición organizada por la Federación Gaucha Jujeña.

En el marco de la Semana de la Tradición, la Federación Gaucha Jujeña llevó adelante la elección de la Paisana Nacional de la Tradición 2026-2027, un encuentro que reunió a representantes de siete provincias argentinas y a familias tradicionalistas de Jujuy.

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Tras las jornadas de evaluación, Bianca Itatí Machaca, representante jujeña, fue proclamada ganadora del certamen nacional. La elección se desarrolló en el predio institucional de la Federación Gaucha Jujeña, donde las participantes demostraron sus conocimientos culturales y habilidades en destrezas criollas. La jornada formó parte de las celebraciones que se extenderán hasta el sábado 14 de noviembre, con desfiles, actividades de campo, muestras culturales y patios criollos.

Elección de la Paisana Nacional de la Tradición organizada por la Federación Gaucha Jujeña.

Elección de la Paisana Nacional de la Tradición organizada por la Federación Gaucha Jujeña.

Bianca Itatí Machaca es la nueva Paisana Nacional de la Tradición

Luego de las evaluaciones realizadas por el jurado, Bianca Itatí Machaca, de Jujuy, alcanzó un total de 436 puntos y fue elegida Paisana Nacional de la Tradición para el período 2026-2027. Su proclamación marcó el cierre del certamen nacional, que contó con la participación de delegaciones de distintas provincias.

La terna de ganadoras se completó con Valeria Cayo, representante de Salta, quien fue elegida Primera Donosa Nacional de la Tradición, y Martina Artaza Romero, de Córdoba, proclamada Segunda Donosa Nacional.

La competencia contempló tanto las habilidades vinculadas a las actividades tradicionales del campo como los conocimientos sobre la cultura y las costumbres argentinas, aspectos fundamentales para la elección de las representantes.

Elección de la Paisana Nacional de la Tradición organizada por la Federación Gaucha Jujeña.

Elección de la Paisana Nacional de la Tradición organizada por la Federación Gaucha Jujeña.

La Semana de la Tradición continúa hasta el 14 de noviembre

El presidente de la Federación Gaucha Jujeña, Marcelo Mendoza, destacó la importancia de estas celebraciones para la provincia y anticipó las actividades que se desarrollarán durante los próximos días.

“Es una fiesta muy importante para los jujeños, porque tenemos la Semana de la Tradición, que va a ser una semana cargada de actividades; acabamos de tener la elección de la Paisana Nacional y ahora se viene la Paisana Provincial”, expresó.

En ese sentido, recordó que el próximo sábado 14 de noviembre se realizará la proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición, uno de los acontecimientos previstos para el cierre de los festejos.

La programación incluye desfiles gauchos, actividades de campo, muestras culturales y patios criollos, con la participación de agrupaciones tradicionalistas y familias de diferentes localidades de Jujuy.

El valor de las destrezas criollas y la transmisión de las tradiciones

Silvia Yapura, referente y delegada histórica del Centro Gaucho Juan José Ignacio Gorriti, de la localidad de León, recordó cómo evolucionó la elección de las representantes tradicionalistas a lo largo de los años.

“En el año 1993 ya dejamos de decir reina, como decíamos antes, y entramos a decir paisana, eligiendo por la calidad de las chicas y por las destrezas criollas que hacen tanto en el campo como en lo cultural”, explicó.

Yapura destacó que este cambio permitió dar mayor importancia a los conocimientos, las habilidades y el compromiso de las participantes con las costumbres gauchas, más allá de los aspectos vinculados a la presentación personal.

Finalmente, remarcó el papel de las nuevas generaciones en la continuidad de estas celebraciones: “Mientras hayan jóvenes presente y futuro, la tradición en la provincia de Jujuy nunca va a morir”.

La Semana de la Tradición continuará con actividades hasta el sábado 14 de noviembre, cuando se realizará la proclamación de la Paisana Provincial, dando cierre a una nueva edición de los festejos organizados por la Federación Gaucha Jujeña.

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