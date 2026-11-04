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4 de noviembre de 2026 - 17:17
Agenda.

Semana de la Tradición en Jujuy: todas las actividades del 7 al 14 de noviembre

La Federación Gaucha Jujeña confirmó el cronograma de la Semana de la Tradición, que incluirá desfiles, homenajes, actividades culturales y peñas.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Semanade la Tradición en Jujuy (Archivo)

Semana de la Tradición en Jujuy (Archivo)

La Federación Gaucha Jujeña (FGJ) confirmó el cronograma oficial de actividades de la Semana de la Tradición 2026, que se desarrollará del 7 al 14 de noviembre en distintos puntos de la provincia.

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Durante ocho días, paisanas, gauchos e instituciones tradicionalistas participarán de encuentros, homenajes y propuestas culturales destinadas a mantener vivas las costumbres y la identidad jujeña.

La celebración contará con actividades protocolares, jornadas de campo, encuentros culturales, elecciones de paisanas y una peña folklórica. Entre los momentos destacados se encuentran el acto central por el Día de la Tradición, el desfile gaucho en Alto Comedero y la jornada clasificatoria para Jesús María 2027.

Semana de la Tradición en Jujuy (Archivo)

Semana de la Tradición en Jujuy (Archivo)

Apertura y elección de la Paisana Nacional en la Semana de la Tradición

Las actividades comenzarán el sábado 7 de noviembre a las 7:45, con la recepción de candidatas e instituciones tradicionalistas en la Glorieta de Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy. Ese mismo día, a las 12:30, se realizará un almuerzo criollo para las candidatas a paisanas en el predio de la Federación Gaucha Jujeña. También habrá venta de comidas regionales para quienes se acerquen a participar.

El domingo 8 de noviembre, la celebración continuará con actividades de campo y propuestas culturales en el predio de la Federación, protagonizadas por las candidatas a Paisana Provincial y Nacional de la Tradición. A las 14 se realizará la proclamación de la Paisana Nacional de la Tradición y sus Donosas, uno de los momentos destacados de la programación.

Día de la Tradición: acto central en Plaza Belgrano

El martes 10 de noviembre se desarrollarán las actividades centrales por el Día de la Tradición, una jornada dedicada a reconocer las costumbres, la historia y las expresiones culturales del país. A las 8 está prevista una visita protocolar al Salón Blanco de Casa de Gobierno y la entrega de una ofrenda floral. Posteriormente, a las 8:30, se llevará adelante el acto central en Plaza Belgrano, con la participación de representantes de las instituciones tradicionalistas.

Semana de la Tradici&oacute;n en Jujuy (Archivo)

Semana de la Tradición en Jujuy (Archivo)

Las actividades continuarán el miércoles 11 de noviembre, a partir de las 16, con una Mateada Popular en el predio de la Federación Gaucha Jujeña, un espacio de encuentro para compartir una de las costumbres más representativas de la cultura argentina. El jueves 12 se realizará una jornada turística para las candidatas, que incluirá una visita a Purmamarca, mientras que el viernes 13 estarán previstas visitas a distintos centros culturales.

Desfile gaucho, Jesús María 2027 y peña folklórica

El sábado 14 de noviembre se realizará el cierre de la Semana de la Tradición con una jornada que reunirá distintas actividades culturales, tradicionalistas y de campo. Desde las 10 se desarrollará el desfile gaucho sobre avenida Forestal, en el barrio Alto Comedero. Participarán instituciones asociadas, mini paisanas de centros, fortines y agrupaciones tradicionalistas.

Semana de la Tradición en Jujuy (Archivo)

Semana de la Tradición en Jujuy (Archivo)

A las 14 tendrá lugar la gran final de la jornada clasificatoria para Jesús María 2027, una de las competencias de campo más importantes del cronograma. Posteriormente, a las 15:30, se recibirá a las aspirantes a Paisana Provincial de la Tradición en la sede de la Federación Gaucha Jujeña. A las 21 se realizará la proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición y sus Donosas. Finalmente, desde las 22 y hasta las 5 de la madrugada, se desarrollará una peña folklórica que marcará el cierre de la celebración.

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