Quini 6: de cuánto es el premio acumulado para el sorteo de este miércoles

Cuál es el pozo del Quini 6 para el sorteo de este miércoles 4 de noviembre.

El Quini 6 realizará una nueva edición este miércoles 4 de noviembre , con un premio acumulado que se calcula en $5400 millones . Este tradicional juego de azar se encuentra entre los que ofrecen las recompensas económicas más elevadas de la Argentina .

El sorteo tendrá lugar a las 21.15, en las instalaciones de la Lotería de la provincia de Santa Fe . Los resultados podrán seguirse en directo a través de RTS Santa Fe , IP Noticias , Telefe Santa Fe y Canal 9 de Paraná , además de la transmisión por streaming disponible en el canal oficial de YouTube .

Se trata de una modalidad de lotería con premios acumulables , cuyo monto no es fijo, sino que se determina a partir de una proporción del dinero obtenido mediante la venta de apuestas . El juego es administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se encuentra vigente desde 1988 .

El Quini 6 consiste en una apuesta de tipo numérico en la que cada participante debe seleccionar seis cifras dentro de un rango que va del 00 al 45 . El premio se distribuye a partir del dinero acumulado en el pozo . Para participar, es necesario acercarse a una agencia oficial de lotería , donde el responsable registra la combinación elegida y entrega un comprobante que certifica la jugada .

La recompensa principal corresponde a quienes logren acertar los seis números sorteados. Sin embargo, el juego también contempla premios para quienes obtengan cinco coincidencias, que acceden al segundo puesto, y para los apostadores que acierten cuatro cifras, que reciben el tercer premio.

Quini 6: resultados del domingo 1 de noviembre y los números ganadores del sorteo 3422

El Quini 6 propone tres variantes:

Tradicional.

Revancha.

Siempre sale.

Para acceder a las modalidades Revancha y Siempre Sale, los participantes deben contar previamente con una jugada correspondiente al sorteo Tradicional. El costo de cada apuesta depende de la variante elegida y puede modificarse de acuerdo con las actualizaciones que dispongan las autoridades organizadoras.

¿Cuál fue el mayor premio en la historia del Quini 6?

Debido a que las recompensas se establecen en función del dinero recaudado, las sumas que obtuvieron los apostadores que ganaron el Quini 6 desde su creación fueron diferentes en cada ocasión. Sin embargo, el premio más elevado hasta el momento continúa siendo el que se entregó en julio de 2021: un residente de Villa María, Córdoba, cobró $362.830.402 en una agencia de lotería.

Por razones de seguridad, nunca se reveló el nombre del beneficiario, quien consiguió acertar la combinación completa de seis cifras: 05, 19, 11, 41, 16 y 25.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Las extracciones tienen lugar dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 21.15, mientras que la recompensa económica se determina en función del fondo acumulado, que se conforma con una parte del dinero recaudado por las apuestas. Desde que comenzó a funcionar en 1988, el Quini 6 está bajo la organización de la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe.