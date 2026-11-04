Día Mundial del Caramelo: cuántos comemos por año

Hay caramelos que nos acompañan desde la infancia. Los Sugus, los Media Hora, los Flynn Paff, los masticables que comprábamos en el quiosco de la escuela o esos que siempre aparecían en el bolsillo de los abuelos. Este miércoles 4 de noviembre se celebra el Día Mundial del Caramelo, una excusa perfecta para recordar sabores y descubrir cuánto nos gustan los dulces.

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Pero hay una pregunta que seguramente nunca nos hicimos: ¿cuántos caramelos podemos llegar a comer en un año? Aunque parezca exagerado, en algunos países el consumo anual supera los diez kilos de golosinas por persona.

Los daneses tienen fama de ser especialmente golosos y las estadísticas les dan motivos para sostenerla.

Un estudio de la Universidad Técnica de Dinamarca , difundido en 2022, reveló que cada habitante compraba en promedio alrededor de 7 kilos de caramelos por año, a los que se sumaban otros 6 kilos de chocolate.

El consumo también aparece reflejado en estimaciones más recientes del mercado europeo. Según datos correspondientes a 2024, Dinamarca registró un consumo de aproximadamente 11 kilos por habitante en la categoría de caramelos y golosinas sin chocolate.

Para entender cuánto representa esa cantidad, imaginemos que todos los caramelos pesaran apenas 5 gramos. Once kilos equivaldrían a unos 2.200 caramelos durante un año, es decir, aproximadamente seis por día.

Por supuesto, es solo una comparación ilustrativa, porque no todos los dulces pesan lo mismo y las estadísticas incluyen distintas variedades de golosinas.

¿Y qué pasa en otros países europeos?

Las estimaciones de 2024 muestran las siguientes cantidades de caramelos y golosinas sin chocolate consumidas por persona:

Dinamarca: 11 kilos por año.

Finlandia: 9 kilos por año.

Reino Unido: 6,8 kilos por año.

Alemania: 6 kilos por año.

Si llevamos esos kilos a caramelos imaginarios de 5 gramos, tendríamos aproximadamente 2.200 unidades en Dinamarca, 1.800 en Finlandia, 1.360 en Reino Unido y 1.200 en Alemania.

En Argentina, las cifras son menos precisas. Una estimación histórica de la industria alimentaria calculaba un consumo de 3,7 kilos de golosinas por habitante al año, pero ese dato es antiguo, incluye productos distintos de los caramelos y no permite establecer cuánto consumimos actualmente.

De todos modos, hay algo que no necesita estadísticas: los caramelos forman parte de nuestra vida cotidiana, desde los cumpleaños y las bolsitas de sorpresas hasta las compras rápidas en el quiosco del barrio.

Por qué se celebra el Día Mundial del Caramelo el 4 de noviembre

Cada 4 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Caramelo, una fecha popular que busca reconocer la historia de uno de los dulces más conocidos y consumidos. La celebración también se conoce como National Candy Day en Estados Unidos, aunque no existe un origen oficial claramente documentado que explique por qué se eligió exactamente ese día.

La historia de los caramelos es mucho más antigua. Durante siglos fueron productos artesanales elaborados principalmente con azúcar, hasta que los avances de la industria permitieron producirlos en grandes cantidades y ofrecerlos a precios más accesibles.

Con el tiempo aparecieron nuevas formas, colores, sabores y texturas. Los caramelos duros convivieron con los masticables, los rellenos, los ácidos y los clásicos de frutas.

En Argentina, muchas de estas golosinas quedaron asociadas a recuerdos que atraviesan generaciones. ¿Quién no recibió alguna vez un caramelo Media Hora de un abuelo? ¿O compró un Flynn Paff o un puñado de Sugus para compartir con sus amigos?

Y aunque hoy existen muchísimas variedades, cada persona tiene su favorito. Algunos prefieren los caramelos de menta, otros los frutales, los de dulce de leche o aquellos que dejan un sabor intenso durante varios minutos.

Más allá de las cantidades que se consumen en el mundo, esta fecha también invita a recuperar esos pequeños recuerdos: compartir un caramelo, regalar uno a alguien especial o volver a probar ese dulce que nos gustaba cuando éramos chicos.

Eso sí, siempre con moderación, porque disfrutar algo dulce de vez en cuando también puede formar parte de una alimentación equilibrada.