Flan sin azúcar con caramelo de naranja: una receta fácil y diferente.

Existen dulces que permiten disfrutar de algo rico sin descuidar el bienestar: un flan de textura delicada y consistencia untuosa, que se deshace en el paladar sin la carga del azúcar convencional. Allí reside el atractivo de esta nueva receta de un postre tradicional.
En Argentina, el flan es un infaltable en las reuniones familiares y las largas sobremesas, donde suele servirse acompañado de dulce de leche. Sin embargo, esta variante sin azúcar y con un sutil matiz cítrico ganó popularidad entre quienes necesitan controlar sus niveles de glucosa o prefieren terminar el asado del domingo con una opción más ligera.
Receta de flan sin azúcar con caramelo de naranja
El flan sin azúcar con salsa de naranja caramelizada se prepara con huevos y leche, y se cocina mediante la técnica de baño María. En lugar del caramelo clásico, lleva una cobertura elaborada con jugo de naranja concentrado y edulcorante. El resultado es un postre de consistencia compacta y superficie lisa, cuyo matiz cítrico le brinda un sabor fresco sin recurrir al azúcar refinada.
Tiempo de preparación
La elaboración demanda aproximadamente una hora y media en total, con unos 20 minutos destinados a preparar los ingredientes y entre 60 y 70 minutos de cocción en el horno mediante baño María. A ese período hay que sumarle el reposo necesario en la heladera para que el postre se enfríe.
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