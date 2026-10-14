Flan sin azúcar con caramelo de naranja: una receta fácil y diferente.

Existen dulces que permiten disfrutar de algo rico sin descuidar el bienestar: un flan de textura delicada y consistencia untuosa, que se deshace en el paladar sin la carga del azúcar convencional. Allí reside el atractivo de esta nueva receta de un postre tradicional.

En Argentina, el flan es un infaltable en las reuniones familiares y las largas sobremesas, donde suele servirse acompañado de dulce de leche. Sin embargo, esta variante sin azúcar y con un sutil matiz cítrico ganó popularidad entre quienes necesitan controlar sus niveles de glucosa o prefieren terminar el asado del domingo con una opción más ligera.

Receta de flan sin azúcar con caramelo de naranja El flan sin azúcar con salsa de naranja caramelizada se prepara con huevos y leche, y se cocina mediante la técnica de baño María. En lugar del caramelo clásico, lleva una cobertura elaborada con jugo de naranja concentrado y edulcorante. El resultado es un postre de consistencia compacta y superficie lisa, cuyo matiz cítrico le brinda un sabor fresco sin recurrir al azúcar refinada.

Tiempo de preparación La elaboración demanda aproximadamente una hora y media en total, con unos 20 minutos destinados a preparar los ingredientes y entre 60 y 70 minutos de cocción en el horno mediante baño María. A ese período hay que sumarle el reposo necesario en la heladera para que el postre se enfríe.

Ingredientes 1 litro de leche entera

6 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

Edulcorante líquido o en polvo apto para cocción, a gusto (equivalente a 1 taza de azúcar)

1 taza de jugo de naranja colado

Ralladura de 1 naranja

2 cucharadas de edulcorante para el caramelo (apto cocción)

1 cucharadita de maicena (opcional, para espesar el caramelo) Cómo hacer flan sin azúcar con caramelo de naranja, paso a paso Encender el horno y llevarlo a una temperatura de 180 °C , equivalente a fuego moderado.

y llevarlo a una temperatura de , equivalente a fuego moderado. Para preparar la cobertura de naranja , poner el jugo, la ralladura de la fruta y el edulcorante en una olla pequeña. Calentar a temperatura media hasta que el líquido se reduzca a la mitad y adquiera una textura similar a la de un almíbar denso . Vigilar constantemente la preparación, ya que el edulcorante se comporta de manera diferente al azúcar al calentarse y puede quemarse en poco tiempo.

, poner el jugo, la ralladura de la fruta y el edulcorante en una olla pequeña. hasta que el líquido se reduzca a la mitad y adquiera una textura similar a la de un . Vigilar constantemente la preparación, ya que el edulcorante se comporta de manera diferente al azúcar al calentarse y puede quemarse en poco tiempo. Distribuir el almíbar de naranja todavía caliente en un molde para flan o budín, procurando que cubra toda la superficie de la base. Reservar y esperar a que pierda parte del calor.

todavía caliente en un molde para flan o budín, procurando que cubra toda la superficie de la base. Reservar y esperar a que pierda parte del calor. Romper los huevos en un recipiente amplio y batirlos manualmente con un batidor, evitando incorporar demasiado aire para que no se forme abundante espuma. Incorporar la leche , la esencia de vainilla y el edulcorante. Revolver hasta obtener una preparación homogénea , con todos los ingredientes bien combinados.

, la y el Revolver hasta obtener una , con todos los ingredientes bien combinados. Pasar la mezcla por un colador para retirar posibles grumos y, una vez filtrada, volcarla en el molde que ya contiene la cobertura de naranja .

y, una vez filtrada, volcarla en el molde que ya contiene la . Ubicar la flanera dentro de una fuente de mayor tamaño y añadir agua caliente hasta alcanzar aproximadamente la mitad de la altura del recipiente más pequeño.

hasta alcanzar aproximadamente la mitad de la altura del recipiente más pequeño. Cocinar en el horno mediante baño María durante unos 60 a 70 minutos . Es importante evitar que el agua llegue a un hervor intenso: si aparecen demasiadas burbujas, reducir la temperatura del horno.

durante unos . Es importante evitar que el agua llegue a un hervor intenso: si aparecen demasiadas burbujas, reducir la temperatura del horno. Comprobar la cocción introduciendo un palillo en la parte central del postre. Si al retirarlo no quedan restos de preparación adheridos, significa que el flan ya está cocido. Sacar el flan del horno y permitir que se enfríe fuera de la heladera hasta alcanzar la temperatura ambiente . Después, guardarlo en el refrigerador durante un mínimo de tres horas antes de retirarlo del molde.

y permitir que se enfríe fuera de la heladera hasta alcanzar la . Después, guardarlo en el refrigerador durante un antes de retirarlo del molde. Deslizar cuidadosamente un cuchillo por todo el contorno para despegar los bordes, apoyar un plato sobre la flanera y darla vuelta para desmoldar el postre sin dañarlo.

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