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7 de octubre de 2026 - 17:18
Sociedad.

Recetas frescas: el paso a paso para una ensalada de remolacha y queso

Esta preparación es ideal para acompañar las comidas en los días de altas temperaturas, con pocos ingredientes y un aporte calórico moderado.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ensalada de remolacha y queso.

Ensalada de remolacha y queso.

Las ensaladas suelen ganar protagonismo en las mesas familiares. Particularmente en los días de primavera y verno, donde el calor lleva a muchas personas a optar por recetas que seanfrescas, livianas y sencillas, especialmente a la hora de resolver el almuerzo o la cena. Entre esas opciones, se encuentra la ensalada de remolacha y queso.

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Dicha preparación sobresale por la particular combinación de sus ingredientes y por requerir muy pocos pasos para su elaboración.

El sabor naturalmente dulce de la remolacha se complementa con la textura suave y cremosa del queso, mientras que las verduras incorporan un toque fresco que convierte al plato en una opción especialmente apropiada para los días de mayor temperatura.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 5 minutos (si usas remolacha ya cocida, solo es necesario cortar y montar)
  • Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes

  • 2 remolachas cocidas medianas
  • 100 g de queso fresco (feta, burgos o cabra suave)
  • 1/2 lechuga romana o mezcla de hojas verdes
  • 5 champiñones frescos (opcional)
  • 1/2 cebolla morada pequeña (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharada de vinagre de manzana o balsámico
  • Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer ensalada de remolacha y queso, paso a paso

  • Lava la lechuga, sécala cuidadosamente y extiéndela sobre una fuente o plato hondo para utilizarla como base de la preparación.
  • Trocea la remolacha en dados o en rodajas de cierto grosor. Repite el procedimiento con el queso, buscando que ambos productos queden cortados de manera similar.
  • En caso de incorporar champiñones y cebolla, límpialos previamente y córtalos en finas láminas. Déjalos apartados hasta el momento de utilizarlos.
  • Coloca sobre la base de lechuga la remolacha, el queso y los ingredientes adicionales, distribuyéndolos de manera pareja para cubrir toda la superficie.
  • Prepara la vinagreta: coloca el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta en un recipiente pequeño y remueve enérgicamente durante unos instantes, hasta obtener una mezcla uniforme.
  • Aliña la ensalada con la vinagreta inmediatamente antes de llevarla a la mesa. Si lo prefieres, puedes mezclar suavemente todos los ingredientes para repartir el aderezo.
  • Sirve bien fría. Como recomendación, procura utilizar el queso recién refrigerado y escurrir correctamente la remolacha antes de incorporarla, para reducir la posibilidad de que su color tiña en exceso las hojas verdes.

    ¿Cuánto tiempo se puede conservar?

    La preparación puede mantenerse refrigerada durante hasta 2 días, siempre que se coloque dentro de un recipiente con cierre hermético. Para conservar en mejores condiciones tanto la textura como la frescura de los ingredientes, lo ideal es reservar el aderezo para el momento previo a consumirla.

    De esta manera, se evita que la vinagreta entre en contacto durante demasiado tiempo con las hojas verdes y provoque que se humedezcan, se ablanden y pierdan firmeza.

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