Cómo hacer un pastel de choclo casero con una receta fácil y práctica.

El pastel de choclo forma parte de esas recetas capaces de transportar a momentos compartidos con la familia, alrededor de una mesa durante un domingo. El perfume del choclo recién cosechado se combina con distintos ingredientes naturales y carne, antes de pasar por el horno, donde adquiere una cobertura dorada y apetitosa.
Esta preparación ocupa un lugar tradicional en la gastronomía argentina y chilena, mientras que su elaboración sin demasiadas complicaciones la vuelve una alternativa perfecta para quienes quieren disfrutar de una comida abundante, llena de sabor y sencilla de realizar.
La preparación cuenta con una larga tradición dentro de la cocina sudamericana, particularmente en las zonas de influencia andina. Su elaboración suele concentrarse durante los meses de invierno, cuando todavía pueden encontrarse los últimos choclos frescos de la temporada, y representa una de las maneras más clásicas de incorporar el maíz a la mesa.
Habitualmente, el plato puede servirse junto con ensaladas frescas y, en determinadas ocasiones, también con salsa criolla. La receta admite diferentes modificaciones según las preferencias de cada persona: algunas versiones suman pasas de uva, huevo duro o aceitunas, lo que permite adaptar la preparación y obtener distintas combinaciones de sabores.
Receta de pastel de choclo rápido y fácil
La versión rápida y sencilla del pastel de choclo propone una alternativa práctica a la preparación clásica, ideal para quienes quieren reducir el tiempo en la cocina sin dejar de disfrutar de un plato sabroso. Para elaborarlo se utiliza carne picada cocinada junto con cebolla y morrón, a la que se incorporan condimentos habituales. Por encima se coloca una preparación hecha con choclo procesado, leche y huevo, que luego se lleva al horno durante unos minutos hasta conseguir una superficie gratinada.
El aspecto fundamental de esta preparación está en elegir choclo en granos, ya sea fresco, congelado o en conserva, y luego triturarlo hasta conseguir una consistencia cremosa que mantenga algunos pequeños trozos. De esta manera, la cobertura puede cocinarse en poco tiempo sin perder el sabor característico y natural del maíz. Es una alternativa práctica para compartir en familia, preparar con anticipación para llevar como vianda o servir durante un encuentro informal.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos.
- Preparación de ingredientes: 10 minutos.
- Cocción del relleno de carne: 10 minutos.
- Preparación de la cobertura de choclo: 10 minutos.
- Armado y horneado: 15 minutos.
Ingredientes
- 500 g de carne picada (puede ser vacuna y/o cerdo).
- 1 cebolla mediana.
- 1 morrón rojo chico.
- 2 dientes de ajo.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 1 cucharadita de comino.
- Sal y pimienta a gusto.
- 2 cucharadas de aceite.
- 2 latas de choclo en grano (o 500 g de choclo fresco desgranado).
- ½ taza de leche.
- 2 huevos.
- 2 cucharadas de queso rallado (opcional para gratinar).
- 2 huevos duros (opcional).
- Un puñado de aceitunas verdes (opcional).
- 1 cucharada de azúcar para espolvorear (opcional, para dorar la superficie).
Cómo hacer pastel de choclo rápido y fácil, paso a paso
- Cortar la cebolla, el morrón y el ajo en trozos muy pequeños.
- Colocar el aceite en una sartén amplia y llevarlo al fuego. Incorporar la cebolla junto con el morrón y saltear hasta que ambos vegetales se ablanden. Luego sumar el ajo y dejar que se cocine durante un minuto adicional.
- Incorporar la carne picada y cocinar mientras se mezcla de manera constante, hasta que tome un tono dorado y pierda todo el líquido. Por último, sazonar con pimentón, comino, sal y pimienta.
- Si se desea, incorporar huevo duro picado y aceitunas al relleno. Una vez integrados, dejar la preparación a un lado.
- Colocar el choclo junto con la leche en una procesadora y triturar hasta conseguir una preparación cremosa, procurando que todavía queden algunos granos sin deshacer.
- Batir los huevos por separado y agregarlos a la preparación de choclo. Condimentar con sal y pimienta según el gusto.
- Distribuir el relleno de carne en una fuente apta para horno. Volcar por encima la mezcla de choclo y finalizar con una capa de queso rallado.
- Cocinar en un horno precalentado a 200 °C, a temperatura alta, durante aproximadamente 15 minutos, hasta que la parte superior quede dorada y presente un aspecto burbujeante.
- Retirar del horno y esperar 5 minutos antes de servir, para que la preparación repose.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.