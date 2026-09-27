Tarta de pera y almendras: una receta ideal para recibir visitas por la tarde.

La tarta es uno de los platos más elegidos por los argentinos. Esto se debe a la innumerable cantidad de alternativas que ofrece. En esta ocasión, te presentamos una opción ideal para sorprender a todos en la mesa. Se trata de una receta que combina peras y almendras . Agendá el paso a paso.

La preparación se presenta sobre una base de masa quebrada y se destaca por su sencillez , sin necesidad de incorporar elementos demasiado elaborados para resultar atractiva. Su sabor delicado y su consistencia suave y cremosa la convierten en una alternativa dulce especialmente apropiada para esta temporada.

Esta preparación tiene sus raíces en la pastelería tradicional de Francia y guarda una clara relación con la conocida tarte bourdaloue.

Por su carácter versátil , esta tarta puede formar parte de una comida familiar durante un domingo o servir como cierre de una cena primaveral , aportando un toque dulce y acorde con los sabores propios de la estación.

Receta de tarta de almendras y pera

La preparación consiste en una tarta elaborada sobre una masa de textura quebradiza, a la que se incorpora almendra triturada para aportar sabor y consistencia. Sobre esta base se coloca una preparación cremosa hecha también a partir de almendras y, finalmente, se distribuyen por encima trozos o mitades de pera.

Uno de los aspectos fundamentales de la elaboración es respetar un proceso de cocción dividido en dos etapas. En primer lugar, la masa se lleva al horno sin ningún tipo de relleno, procedimiento conocido como cocción en blanco o blind baking. Una vez que la base está parcialmente cocida, se incorpora la crema junto con la fruta y se continúa con el horneado hasta conseguir que todos los componentes se cocinen y adquieran una textura homogénea.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora y 30 minutos (más 1 hora de reposo de la masa)

1 hora y 30 minutos (más 1 hora de reposo de la masa) Preparación activa: 30 minutos

30 minutos Cocción: 60 minutos (12 + 8 min la base + 40 min con relleno)

Ingredientes

Para la masa quebrada (molde de 24 cm):

180 g de mantequilla (a temperatura ambiente) y un poco más para untar el molde

140 g de azúcar

50 g de almendras molidas

1 huevo

360 g de harina de repostería (90 g + 270 g, en 2 tandas)

1 pizca de sal fina

Para el relleno de crema de almendras:

150 ml de leche entera

2 huevos

25 g de harina o maicena

50 g de azúcar

25 g de mantequilla

60 g de almendras molidas

Para la cobertura:

5 peras conferencia (en su punto justo de madurez)

El zumo de medio limón

Azúcar glas para decorar (al gusto)

Cómo hacer tarta de almendras y pera, paso a paso

Masa quebrada:

Coloca la manteca junto con el azúcar , una pizca de sal, las almendras previamente trituradas , el huevo y 90 g de harina . Integra todos los ingredientes hasta conseguir una preparación uniforme , sin grumos.

Incorpora después los 270 g de harina que quedan y amasa brevemente con las manos, realizando movimientos ágiles para evitar que la manteca aumente demasiado de temperatura. Cuando la preparación tenga una textura compacta , reúne la masa y dale forma de bola.

Cubre completamente la masa con papel film y llévala al refrigerador durante una hora. El reposo en frío es un paso importante, ya que ayuda a conservar la forma de la masa y evita que se contraiga durante la cocción.

Horneado de la base:

Enciende el horno y ajusta la temperatura a 180 °C , utilizando la función de calentamiento tanto en la parte superior como en la inferior.

y ajusta la temperatura a , utilizando la función de calentamiento tanto en la parte superior como en la inferior. Coloca la masa sobre una superficie ligeramente espolvoreada con harina y extiéndela con ayuda de un rodillo hasta alcanzar el grosor adecuado. A continuación, acomódala dentro de un molde desmontable , cubriendo tanto la base como las paredes. Retira con un cuchillo o con las manos el exceso de masa que sobresalga de los bordes.

y extiéndela con ayuda de un rodillo hasta alcanzar el grosor adecuado. A continuación, acomódala dentro de un , cubriendo tanto la base como las paredes. o con las manos el que sobresalga de los bordes. Para realizar la primera cocción , coloca una hoja de papel para hornear sobre la masa y distribuye encima garbanzos secos o pesos específicos para hornear. El peso ayudará a mantener la base en su sitio y evitará que se hinche durante la cocción .

, coloca una hoja de papel para hornear sobre la masa y distribuye encima o pesos específicos para hornear. El peso ayudará a mantener la base en su sitio y evitará que se . Lleva el molde al horno durante 12 minutos. Transcurrido ese tiempo, retira con cuidado el papel junto con los garbanzos o las pesas. Pincha varias veces la superficie de la masa con un tenedor y vuelve a introducirla en el horno durante 8 minutos adicionales. Finalmente, retira el molde y deja que la base repose durante aproximadamente 10 minutos, hasta que pierda parte del calor antes de continuar con la preparación.

Crema de almendras:

Coloca la manteca , previamente dejada a temperatura ambiente para que se ablande, en un recipiente y bátela junto con el azúcar hasta integrarlos. Después, incorpora los huevos , que deben estar previamente batidos de manera ligera.

, previamente dejada a para que se ablande, en un recipiente y bátela junto con el hasta integrarlos. Después, incorpora los , que deben estar previamente batidos de manera ligera. Añade a la preparación las almendras molidas y la harina, aunque también puedes utilizar maicena como alternativa. Finalmente, vierte la leche y mezcla todos los ingredientes hasta conseguir una crema uniforme, suave y completamente libre de grumos.

Montaje y horneado final:

Lava y pela las peras . Después, divídelas longitudinalmente en dos partes y elimina el corazón junto con las semillas. Para conservar su color y evitar que se oscurezcan por la oxidación, humedece cada mitad con un poco de jugo de limón .

. Después, divídelas longitudinalmente en dos partes y elimina el corazón junto con las semillas. Para conservar su color y evitar que se oscurezcan por la oxidación, humedece cada mitad con un poco de . Distribuye la crema elaborada con almendras sobre la base de masa que ya fue cocida previamente. Extiéndela con una espátula hasta conseguir una capa pareja y uniforme.