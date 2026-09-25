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25 de septiembre de 2026 - 09:45
Sociedad.

Un vuelo a Madrid de Aerolíneas Argentinas tuvo que volver a Ezeiza por una falla

La aeronave despegó a las 23.52 y regresó 36 minutos después por un inconveniente en uno de sus motores. Vecinos de la zona sur reportaron fuertes explosiones.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid tuvo una falla en un motor y debió volver a Ezeiza.

Un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid tuvo una falla en un motor y debió volver a Ezeiza.

El avión de Aerolíneas Argentinas que tenía como destino Madrid debió volver al Aeropuerto Internacional de Ezeiza minutos después de iniciar el viaje, debido a una falla detectada en uno de sus motores. El vuelo despegó a las 23.52 y, tras permanecer 36 minutos en el aire, la aeronave regresó al aeropuerto de partida para realizar el aterrizaje.

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El episodio correspondió al vuelo AR1132, cuya aeronave regresó a la plataforma por cuenta propia y, una vez en tierra, contó con el acompañamiento del personal del aeropuerto y de los bomberos.

Qué informó Aerolíneas Argentinas sobre la falla

Desde la compañía señalaron que el avión “regresó al aeropuerto de origen luego de que se advirtiera una falla en uno de sus motores, cuyas causas se encuentran bajo análisis”.

Además, desde Aerolíneas Argentinas precisaron que “la aeronave aterrizó sin inconvenientes a las 00:30 y se dirigió a su posición por sus propios medios, sin que fuera necesario activar ningún código de emergencia”.

Mientras la aeronave sobrevolaba distintos sectores del conurbano bonaerense, algunos vecinos aseguraron haber escuchado estruendos parecidos a explosiones y percibido vibraciones en los vidrios de sus hogares.

De acuerdo con la información brindada por fuentes oficiales, el incidente estuvo acompañado por un “fenómeno conocido como compressor stall, que se produce cuando se modifica el comportamiento del flujo de aire dentro del compresor del motor. Esta situación puede generar ruidos similares a detonaciones.

El vuelo fue reprogramado y volvió a despegar

En términos concretos, la situación se origina en una alteración vinculada con el ingreso y la salida de aire, sin que implique la presencia de fuego ni un episodio de características similares.

Luego del incidente, el vuelo AR1132 fue reorganizado y retomó su recorrido durante la madrugada desde Ezeiza, nuevamente con Madrid como destino final. Para efectuar esta segunda partida, Aerolíneas Argentinas dispuso de otra aeronave, en este caso un Airbus A330-243. El vuelo salió cerca de las 4.30 y, de acuerdo con el horario previsto, arribará a la capital española a las 21.25, hora local.

Los vecinos de la zona sur reportaron fuertes estruendos

En distintas publicaciones realizadas en redes sociales, habitantes de los alrededores de Ezeiza y Luis Guillón aseguraron haber percibido fuertes estruendos y ruidos similares a explosiones. “Se sintió re fuerte, temblaban los vidrios, no entendíamos nada”, comentó una usuaria en redes sociales.

Los testimonios también llegaron desde Monte Grande, El Jagüel, Lanús y Burzaco, donde vecinos afirmaron haber escuchado los sonidos. “Tres explosiones se escucharon, hasta las ventanas crujieron”, escribió una mujer de la zona en una publicación.

En otras publicaciones realizadas en redes sociales también quedó expuesta la sorpresa y preocupación de los vecinos, quienes compartieron sus experiencias tras escuchar los ruidos. “Casi me pongo a llorar, pensé que caía” y “se escuchó como si fueran truenos”, expresaron distintos habitantes de la zona sur del conurbano bonaerense.

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