Qué se sabe del accidente del avión de carga en Miami que dejó cinco muertos

Las autoridades federales iniciaron una investigación para establecer las causas del accidente ocurrido el domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami . El episodio involucró a un avión de carga que se salió de la pista , que terminó impactando contra varios vehículos que circulaban por una ruta cercana al aeropuerto.

Como consecuencia del choque, al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas . Tras el accidente del vuelo 7598 de 21 Air , operado para Amazon Air , que había partido desde San Juan, Puerto Rico , la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) pusieron en marcha sendas investigaciones para esclarecer lo sucedido.

La titular de la NTSB, Jennifer Homendy , también anunció que ofrecerá una conferencia de prensa el lunes, en la que explicará cómo se desarrollará el trabajo de los equipos encargados de analizar el accidente.

Entre los principales puntos que buscarán determinar los investigadores se encuentra el lugar exacto en el que el avión tomó contacto con la pista . De acuerdo con los parámetros habituales de una operación de aterrizaje, las ruedas deberían tocar tierra dentro de los primeros 914 metros (3.000 pies) de la superficie destinada a esa maniobra.

El especialista en seguridad aérea Steve Arroyo, citado por Associated Press, explicó que si la aeronave había recorrido una distancia mayor antes de aterrizar, la tripulación tendría que haber interrumpido la maniobra y vuelto a iniciar la aproximación.

Un video muestra que el avión sobrevoló la pista sin bajar el morro durante un período prolongado

Mary Schiavo, piloto y ex inspectora general del Departamento de Transporte de Estados Unidos, explicó a AP que las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales permiten observar cómo el avión parece mantenerse suspendido sobre la pista sin levantar el morro, una acción que resulta necesaria para que el tren principal de aterrizaje llegue a tomar contacto con la superficie.

Al momento del siniestro no se registraban precipitaciones, aunque las condiciones meteorológicas tampoco eran favorables: en el área había formaciones de tormenta en el cielo y fuertes ráfagas de viento.

Schiavo también consideró que la presencia de viento de cola pudo haber incidido en la extensión de la maniobra sobre la pista. La especialista explicó: “Un viento de cola ciertamente agrava el problema si ya cediste una buena parte de la pista sin tocar tierra”, al señalar que esa condición meteorológica puede complicar todavía más la situación cuando el avión demora en tomar contacto con el suelo.

De acuerdo con la información proporcionada por el sistema de seguimiento Flightradar24, el avión se desplazaba a una velocidad aproximada de 210 kilómetros por hora (130 mph) cuando llegó al final del tramo diagonal de pista que podía utilizarse para el aterrizaje.

El aeropuerto de Miami no tiene instalado el sistema de frenado de emergencia

El Aeropuerto Internacional de Miami no cuenta con sistemas de arresto, una tecnología compuesta por lechos de materiales livianos y compresibles que se instalan en los extremos de las pistas para detener aeronaves que se salen de la superficie de aterrizaje. La FAA certifica este tipo de dispositivos en más de 120 aeropuertos de Estados Unidos.

De acuerdo con la propia agencia, estos mecanismos han sido reconocidos por contribuir a salvar al menos 497 vidas en accidentes vinculados con salidas de pista. Por ese motivo, la falta de este sistema en la terminal de Miami será otro de los aspectos que los investigadores deberán considerar al reconstruir las circunstancias que rodearon el accidente.

Como parte de la investigación, la NTSB pondrá bajo análisis los antecedentes de mantenimiento del avión. En ese aspecto, Schiavo remarcó que la aeronave había pertenecido anteriormente a dueños extranjeros, entre ellos una compañía de origen ruso, por lo que revisar ese historial será considerado un elemento de interés para determinar qué factores pudieron influir en el accidente.

Cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas, tres de ellas en estado crítico

Tras salir de la superficie habilitada para el aterrizaje, la aeronave terminó fuera del área operacional del aeropuerto y quedó detenida al costado de una carretera por la que circulan trabajadores de depósitos y compañías ubicadas en los alrededores.

El jefe de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, Raied Jadallah, explicó que varios de los ocupantes de los vehículos involucrados quedaron atrapados en el interior, por lo que los equipos de emergencia tuvieron que realizar tareas de extricación. En una de las intervenciones, los rescatistas debieron liberar a una persona que había quedado debajo de un auto. Además, el piloto y el copiloto permanecieron atrapados dentro de la cabina.

De las 10 personas involucradas en el accidente, tres permanecían en condición crítica y fueron derivadas a un centro especializado en atención de trauma. Otras dos también debieron ser internadas, aunque presentaban lesiones de menor gravedad. En las primeras horas posteriores al hecho, todavía no se había determinado si las víctimas fatales viajaban en el avión, se encontraban dentro de los vehículos o pertenecían a ambos grupos.

El operativo desplegado tras el accidente involucró a más de 60 vehículos de emergencia y unos 200 agentes, que al arribar se encontraron con la aeronave envuelta en fuertes llamas y una densa columna de humo negro. Para sofocar el fuego, los bomberos aplicaron espuma especial, aunque varias horas después las tareas de emergencia continuaban debido a un derrame de combustible que todavía debía ser controlado.

El avión era un Boeing 767 de 32 años convertido al transporte de carga

Según los registros de Flightradar24, el avión accidentado era un Boeing 767-300 construido en 1994. La aeronave había sido diseñada inicialmente para realizar vuelos comerciales de pasajeros y durante más de 20 años formó parte de las flotas de distintas compañías aéreas. En 2015 fue transformada en un avión de carga.

Con sede en Carolina del Norte, la aerolínea 21 Air fue creada en 2014 y comenzó a utilizar este tipo de aeronaves para prestar servicios a Amazon en 2024. Actualmente, la compañía dispone de ocho aviones afectados a ese contrato.

La operación logística de Amazon Air comprende una flota de más de 100 aviones y una actividad que supera los 250 vuelos por día. La compañía no realiza directamente los servicios aéreos, sino que terceriza la totalidad de sus vuelos en distintas empresas. Entre las aeronaves utilizadas se encuentran modelos Boeing 737 y 767, además del Airbus A330.

Keith Winters, CEO de 21 Air, expresó que la compañía se encuentra “devastada por el accidente” y transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Desde Amazon, en tanto, señalaron que colaborarán con cualquier investigación que se lleve adelante para determinar las causas del siniestro.

El accidente paralizó operaciones en el principal aeropuerto de carga internacional del país

De acuerdo con la información publicada en su sitio oficial, Miami Internacional es la terminal aérea estadounidense que concentra el mayor volumen de carga internacional y aporta alrededor de USD 212.000 millones por año a la actividad económica. Tras el accidente, el aeropuerto debió interrumpir por completo sus operaciones, aunque la medida fue levantada unas tres horas más tarde, período en el que volvieron a funcionar dos de sus cuatro pistas.

El impacto sobre la programación de vuelos también fue significativo. Según los registros de FlightAware, para la noche del domingo se habían cancelado al menos 187 vuelos y más de 325 registraban demoras.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló a través de sus redes sociales que quienes tuvieran previsto viajar debían estar preparados para enfrentar demoras e incluso eventuales cancelaciones. En paralelo, las autoridades del Aeropuerto Internacional de Orlando, situado aproximadamente a 320 kilómetros (200 millas) al norte, comunicaron que varios vuelos fueron derivados hacia esa terminal.

Un nuevo accidente grave con aviones de carga en Estados Unidos

El accidente ocurrido el domingo tiene como antecedente reciente otro grave episodio registrado en noviembre de 2025, cuando un avión de UPS cayó en una zona industrial de Louisville, Kentucky, pocos minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali. El hecho dejó tres integrantes de la tripulación y 12 personas que se encontraban en tierra fallecidas, además de 23 heridos.

El episodio tampoco constituye un hecho aislado dentro de la operación de carga asociada a Amazon. En febrero de 2019, el vuelo 3591 de Atlas Air, que al igual que en este caso prestaba servicios para la compañía, cayó en la Bahía de la Trinidad, en Texas. En la aeronave viajaban tres personas y ninguna sobrevivió. Tras analizar lo ocurrido, la investigación federal determinó que el accidente había sido provocado por un error de los pilotos.