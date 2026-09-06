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6 de septiembre de 2026 - 17:52
Mundo.

Avión de carga se estrelló en el aeropuerto de Miami y suspendieron los vuelos

Un Boeing 767 de carga que operaba para Amazon se salió de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami. La aeronave impactó varios vehículos y se incendió. Hay personas heridas y se registraron importantes demoras y cancelaciones.

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Por  Verónica Pereyra
Un avión de carga se despistó en Miami (Foto: Reuters)

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La aeronave había partido desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, y se salió de la pista al momento de aterrizar. Luego atravesó una zona cercana al aeropuerto e impactó contra varios vehículos.

Las autoridades informaron que hubo personas heridas, aunque en las primeras horas del operativo todavía no se había confirmado oficialmente la cantidad de víctimas ni la gravedad de las lesiones.

Suspendieron las operaciones en el aeropuerto de Miami

Como consecuencia del accidente, el Aeropuerto Internacional de Miami cerró temporalmente sus pistas y calles de rodaje, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dispuso además una suspensión de los movimientos en tierra. La medida provocó demoras y cancelaciones de vuelos y afectó a miles de pasajeros que tenían previsto viajar desde o hacia Miami.

Según los primeros reportes, alrededor de 250 vuelos registraron demoras, mientras que las autoridades advirtieron que las interrupciones podrían continuar incluso después de la reapertura parcial de las operaciones.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) trabajan para determinar las causas del accidente y establecer qué ocurrió durante el aterrizaje.

Por el momento, la investigación continúa y las autoridades siguen evaluando los daños provocados tanto en la aeronave como en los vehículos alcanzados.

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