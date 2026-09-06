Suspendieron la Canicheada en Jujuy por mal tiempo y ya tiene nueva fecha

La Canicheada en Jujuy, una propuesta pensada para reunir a familias y sus mascotas, fue suspendida debido al mal tiempo y las condiciones climáticas previstas para la fecha original.

Desde la organización comunicaron que decidieron trasladar el encuentro para cuidar a los peluditos, sus familias y todas las personas que iban a participar de la actividad.

La propuesta había despertado interés entre los jujeños amantes de los animales, ya que busca generar un espacio de encuentro al aire libre para compartir junto a las mascotas y disfrutar de una jornada diferente.

La suspensión es únicamente por cuestiones climáticas y el encuentro no fue cancelado de manera definitiva: ya cuenta con una nueva fecha.

Nueva fecha para la juntada de caniches en Jujuy

La Canicheada se realizará finalmente el domingo 13 de septiembre a partir de las 15 horas, en la Plaza de los Honguitos.

La convocatoria está dirigida a las familias que quieran acercarse con sus caniches para compartir una tarde de recreación, encuentro y diversión.

Desde la organización invitaron a quienes tenían previsto participar en la fecha original a tomar nota de la nueva jornada y remarcaron que la modificación busca garantizar que la actividad pueda desarrollarse en mejores condiciones y con mayor seguridad para todos.

Cuándo y dónde será la Canicheada Jujuy