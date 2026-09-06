Suspendieron la Canicheada en Jujuy por mal tiempo y ya tiene nueva fecha

La Canicheada en Jujuy, una propuesta pensada para reunir a familias y sus mascotas, fue suspendida debido al mal tiempo y las condiciones climáticas previstas para la fecha original.
Desde la organización comunicaron que decidieron trasladar el encuentro para cuidar a los peluditos, sus familias y todas las personas que iban a participar de la actividad.
La propuesta había despertado interés entre los jujeños amantes de los animales, ya que busca generar un espacio de encuentro al aire libre para compartir junto a las mascotas y disfrutar de una jornada diferente.
La suspensión es únicamente por cuestiones climáticas y el encuentro no fue cancelado de manera definitiva: ya cuenta con una nueva fecha.
Nueva fecha para la juntada de caniches en Jujuy
La Canicheada se realizará finalmente el domingo 13 de septiembre a partir de las 15 horas, en la Plaza de los Honguitos.
La convocatoria está dirigida a las familias que quieran acercarse con sus caniches para compartir una tarde de recreación, encuentro y diversión.
Desde la organización invitaron a quienes tenían previsto participar en la fecha original a tomar nota de la nueva jornada y remarcaron que la modificación busca garantizar que la actividad pueda desarrollarse en mejores condiciones y con mayor seguridad para todos.
Cuándo y dónde será la Canicheada Jujuy
- Domingo 13 de septiembre
- 15 horas
- Plaza de los Honguitos, frente a la punta del Parque San Martín
- Entrada: alimento balanceado para la Asociación Amigos del Animal
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