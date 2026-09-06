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6 de septiembre de 2026 - 13:56
Jujuy.

Suspendieron la Canicheada en Jujuy por mal tiempo y ya tiene nueva fecha

El encuentro de caniches que estaba previsto en Jujuy fue suspendido debido a las condiciones climáticas. La organización confirmó que se realizará el domingo 13 de septiembre en la Plaza de los Honguitos.

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Por  Verónica Pereyra
Caniche (Foto: Food for Joe)

Caniche (Foto: Food for Joe)

La Canicheada en Jujuy, una propuesta pensada para reunir a familias y sus mascotas, fue suspendida debido al mal tiempo y las condiciones climáticas previstas para la fecha original.

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Jujuy.

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Desde la organización comunicaron que decidieron trasladar el encuentro para cuidar a los peluditos, sus familias y todas las personas que iban a participar de la actividad.

La propuesta había despertado interés entre los jujeños amantes de los animales, ya que busca generar un espacio de encuentro al aire libre para compartir junto a las mascotas y disfrutar de una jornada diferente.

La suspensión es únicamente por cuestiones climáticas y el encuentro no fue cancelado de manera definitiva: ya cuenta con una nueva fecha.

Nueva fecha para la juntada de caniches en Jujuy

La Canicheada se realizará finalmente el domingo 13 de septiembre a partir de las 15 horas, en la Plaza de los Honguitos.

La convocatoria está dirigida a las familias que quieran acercarse con sus caniches para compartir una tarde de recreación, encuentro y diversión.

Desde la organización invitaron a quienes tenían previsto participar en la fecha original a tomar nota de la nueva jornada y remarcaron que la modificación busca garantizar que la actividad pueda desarrollarse en mejores condiciones y con mayor seguridad para todos.

Cuándo y dónde será la Canicheada Jujuy

  • Domingo 13 de septiembre
  • 15 horas
  • Plaza de los Honguitos, frente a la punta del Parque San Martín
  • Entrada: alimento balanceado para la Asociación Amigos del Animal

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