Comunicado del parque de diversiones donde ocurrió la tragedia

El parque de diversiones emitió un comunicado por lo sucedido en la noche del viernes

Luego del incendio de un carromato y la muerte de un niño de 2 años dentro de las instalaciones de un parque de diversiones ubicado en Alto Comedero, desde la empresa emitieron un comunicado en sus redes sociales explicando que pasó y remarcaron que el incendio no se produjo en una máquina, juego o atracción mecánica, ni durante la utilización de alguno de estos espacios. La empresa sostuvo además que, de acuerdo con las circunstancias conocidas hasta el momento, ninguna máquina ni juego mecánico tuvo intervención en el siniestro.

La aclaración se conoce mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar el origen del fuego y las circunstancias que derivaron en la muerte del niño. La Fiscalía trabaja, entre otras hipótesis, sobre la posibilidad de que una falla eléctrica haya originado el incendio, aunque esta posibilidad todavía debe ser corroborada mediante las pericias.

La empresa puso a disposición la documentación Otro de los puntos destacados en el comunicado es la situación de las habilitaciones y condiciones de seguridad de las atracciones. Ruth Center Park aseguró que las máquinas y juegos destinados al público cuentan con las condiciones de seguridad y los controles correspondientes, y afirmó que la documentación respaldatoria se encuentra a disposición de las autoridades.

Además, señaló que desde el primer momento sus responsables se pusieron a disposición de las autoridades policiales y judiciales, brindando la información requerida y facilitando las inspecciones y diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

En el comunicado, la empresa también pidió a los medios de comunicación y a quienes reproducen información en redes sociales que actúen con responsabilidad y prudencia, particularmente para evitar vincular el fallecimiento del niño con el funcionamiento o la seguridad de las atracciones mecánicas cuando, según sostiene la empresa, esa relación no corresponde con las circunstancias conocidas del hecho. La empresa reiteró su pesar por la pérdida y aseguró que continuará colaborando con las autoridades hasta el total esclarecimiento del episodio. El parque permanecerá cerrado Finalmente, la empresa informó que, debido a lo sucedido, el parque permanecerá cerrado durante la jornada de hoy. La investigación judicial continúa para establecer con precisión cómo se inició el incendio y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la muerte del menor. Según información difundida este sábado, el fiscal Aldo Lozano interviene en la causa, mientras Bomberos realizó pericias en el lugar y se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad.

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