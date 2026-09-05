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5 de septiembre de 2026 - 12:14
Sociedad.

Día Mundial del Hermano: por qué se celebra cada 5 de septiembre

Cada 5 de septiembre se celebra el Día Mundial del Hermano, una fecha que destaca el valor de la solidaridad, la empatía y los vínculos que acompañan toda la vida.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Día Mundial del Hermano

Día Mundial del Hermano

Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Hermano, una fecha que busca poner en valor los vínculos de afecto, solidaridad, compañía y empatía. La jornada no se limita a los lazos de sangre, sino que también reconoce aquellas relaciones que se construyen y fortalecen a lo largo de la vida.

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El origen de la fecha

La elección del 5 de septiembre está vinculada al aniversario del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, ocurrido ese día en 1997. La religiosa dedicó gran parte de su vida a asistir a personas en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad a través de las Misioneras de la Caridad.

Su trabajo humanitario y su mensaje basado en el amor al prójimo y la ayuda desinteresada trascendieron fronteras. En reconocimiento a su trayectoria, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 y, un año después, el Bharat Ratna, considerado el máximo reconocimiento civil de la India.

Por este motivo, la fecha busca mantener presente su legado y promover la idea de una hermandad que trascienda las diferencias y alcance a toda la sociedad.

Madre Teresa de Calcuta

Madre Teresa de Calcuta

Más allá de los lazos de sangre

Si bien el Día del Hermano suele asociarse con quienes comparten padres y forman parte de una misma familia, su significado también puede extenderse a otros vínculos afectivos.

Amigos, compañeros de vida y personas que acompañan en momentos importantes pueden convertirse en verdaderos hermanos por elección. La confianza, la lealtad, la empatía y la contención son algunos de los valores que caracterizan estas relaciones.

La jornada invita así a reconocer a quienes están presentes tanto en los momentos de alegría como en las situaciones difíciles, incluso cuando no existe un vínculo familiar.

Una fecha para acercarse y reencontrarse

La celebración también funciona como una oportunidad para detener las rutinas cotidianas y dedicar tiempo a los seres queridos. Un mensaje, una llamada, un encuentro o simplemente una palabra de agradecimiento pueden convertirse en una forma de valorar esos vínculos.

En muchos casos, además, la fecha puede servir para acercar posiciones, dejar atrás diferencias y recuperar el contacto con personas que forman parte de la historia personal.

El valor de la hermandad

Más allá de la celebración, el Día Mundial del Hermano propone reflexionar sobre la importancia de contar con personas capaces de acompañar, escuchar y brindar apoyo.

Los vínculos fraternales pueden atravesar distancias, cambios y diferentes etapas de la vida. Por eso, cada 5 de septiembre la fecha invita a reconocer y agradecer esas relaciones que, por lazos familiares o por elección, se convierten en una fuente de compañía y contención.

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