La emoción viral de dos hermanos en Estados Unidos al descubrir que irán a ver a Lionel Messi

Dos hermanos de Estados Unidos protagonizaron una escena viral que rápidamente se viralizó en redes sociales apenas horas después del debut de Argentina en el Mundial 2026 : su madre registró el momento en que abrían sus regalos de Navidad y descubrían que habían recibido entradas para ver a Lionel Messi en la Copa del Mundo .

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Aunque el video corresponde a la Navidad , fue publicado el mismo día del partido en la cuenta de Instagram de la mujer —identificada como @dacygillespie — y logró superar 1,3 millones de visualizaciones , además de acumular más de 114.000 “me gusta” y miles de comentarios , en su mayoría de usuarios argentinos que se sumaron al festejo con mensajes de apoyo.

La situación se inició cuando abrieron el primer regalo , en el que encontraron camisetas de la Selección Argentina . Con las prendas ya en sus manos, la madre comentó de manera casual que creía que ellos habían pedido las del Arsenal , el club inglés que llegó a la final de la Champions League .

La sorpresa comenzó con camisetas de la selección argentina y se completó con un sobre que reveló las entradas para el Mundial 2026.

Sin embargo, el hermano mayor la interrumpió de inmediato: “No, esto sigue siendo increíble”. En ese momento, ella dejó entrever que había algo más por descubrir con una frase que anticipaba la sorpresa : “Puede que necesiten esas camisetas para esto”.

El segundo obsequio, un sobre, provocó la reacción más intensa del momento. Al abrirlo, el hermano mayor comenzó a gritar, salió corriendo y exclamó: “Son entradas para la Copa del Mundo para ver a Argentina”. Su hermano, que se encontraba en otra parte de la casa, se dejó caer al suelo.

El segundo regalo y la reacción viral que explotó en redes

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“Esto no está pasando”, llegó a decir uno de ellos, mientras la madre, sin dejar de registrar la escena, les confirmó: “Sí, chicos: van a ir a ver a Argentina jugar en el Mundial”. La celebración culminó con ambos niños eufóricos en el living, a los gritos. “Voy a ver jugar a Messi. Es el mejor día de mi vida”, expresó el mayor.

“No puedo creer lo que ven mis ojos”, expresó el hermano menor, mientras le advertía a su madre: “Si esto es una broma, me vas a hacer enojar de verdad”. Al mismo tiempo, el mayor intentaba confirmar la situación con el teléfono en la mano: “Tengo que comprobar que es verdad. Voy a sacarle una foto. Esto no puede ser real”.

El video fue compartido en redes sociales poco después del triunfo de la selección argentina por 3-0 frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, encuentro en el que Lionel Messi convirtió tres goles.

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Los mensajes de los usuarios argentinos combinaron emoción y humor en partes iguales: “Un argentino nace donde quiere”, comentó uno; “Messi les regaló 3 goles”, agregó otro; y un tercero ironizó: “El que se tiró a llorar podría ser yo, tranquilamente”.

Problemas con las entradas y final feliz en el estadio

En la publicación, la madre explicó el contexto de lo ocurrido: “Esta fue la reacción de mis hijos cuando recibieron entradas para el Mundial por Navidad. Su reacción inicial fue solo por las camisetas. Ni siquiera sabían que también les habían regalado las entradas”, señaló.

El trayecto hacia el estadio, sin embargo, sufrió un imprevisto. Las entradas, adquiridas mediante una plataforma de reventa con base en Estados Unidos a 250 dólares cada una, fueron anuladas en la mañana del partido. Según contó la mujer, el sitio se negó a ofrecer un reemplazo y, para ese momento, el valor de nuevas localidades ya había escalado hasta los 1.000 dólares por ticket.

La sección de comentarios de la publicación sobre la reacción de dos niños estadounidenses al recibir entradas para ver a Messi en el Mundial 2026.

Pese a la complicación, la familia consiguió finalmente otras entradas y pudo asistir al estadio para el estreno de Argentina en el Mundial. En una publicación posterior, la madre compartió fotos desde las gradas y escribió: “Estos asientos son increíbles. Ese es el banco de Argentina justo frente a nosotros”. “Vamos a disfrutar”, concluyó.