jueves 11 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de junio de 2026 - 07:09
Mundo.

Un argentino probó un hotel cápsula en Corea del Sur y el video se hizo viral: "Parece un ataúd"

El tiktoker mostró el interior de este alojamiento asiático. Destacó su seguridad y tecnología, aunque señaló que el espacio común puede ser agobiante.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un argentino probó un hotel cápsula en Corea del Sur y el video se hizo viral: Parece un ataúd. &nbsp;

Un argentino probó un hotel cápsula en Corea del Sur y el video se hizo viral: "Parece un ataúd".

 

El turismo a nivel internacional frecuentemente desafía a los viajeros a adaptarse a las particularidades culturales, sociales y tecnológicas de cada lugar que visitan. Un joven argentino se volvió viral en redes sociales tras documentar su experiencia durante una noche en un hotel cápsula en Corea del Sur.

Lee además
Florencia y Jiwon se conocieron durante la pandemia.
Tik Tok.

Coreano prueba el guiso de su novia argentina y su reacción se hizo viral
Transformó su casa en la de Los Simpson y su historia emociona a millones.
Sociedad.

Es viral: transformó su casa en la de Los Simpson y su historia emociona a millones

En dicho país, el joven mostró detalles de este innovador sistema de alojamiento de estética futurista, aunque caracterizado por espacios extremadamente reducidos.

Cápsula en Corea del Sur.

El impacto tecnológico que sorprendió al joven en Corea del Sur

Quien se encargó de registrar toda la experiencia fue el creador de contenido que gestiona la cuenta de TikTok @pinchito.pancho. Mediante un clip breve, el joven acompañó a su audiencia desde el instante en que llegó al establecimiento en Corea del Sur, con el objetivo de repasar tanto los aspectos positivos como las desventajas de este tipo de hospedaje.

El impacto tecnológico se hace evidente desde el primer contacto con el lobby. “Nada más llegar lo que te encontrás es un QR para hacer el autochecking y una vez que lo hacés te dan un número para tu taquilla”, explicó el tiktoker, destacando la ausencia total de personal en la recepción física del lugar.

Al abrir el locker que le fue asignado, el joven se encontró con un par de pantuflas de uso obligatorio, necesarias para desplazarse dentro del establecimiento antes de dirigirse hacia la zona de descanso.

Embed
@pinchito.pancho Cápsula en Corea del Sur 82 Capsule Hotel ¿Dormirían ahí? #seul #hotel #corea #coreadelsur #españa sonido original - Franco Listorti | Viajero

Para acceder al corredor, el sistema requiere escanear un segundo código de entrada. Tras esa puerta de seguridad se distribuyen los baños, un espacio común de convivencia, un sector destinado al almacenamiento de valijas de gran tamaño y, finalmente, el área de cápsulas individuales, cuya organización y estética generaron un fuerte impacto visual en quienes vieron el contenido en redes sociales.

“Así es la habitación, todas las cápsulas juntas, una al lado de la otra y un pasillo de menos de un metro”, describió el argentino mientras mostraba en cámara la fila de módulos plásticos. En relación con la alta concentración de personas en un espacio tan reducido, sumó con total honestidad: “La verdad que la habitación es bastante estrecha, en este pasillo solo dormimos 30 personas juntas y es bastante claustrofóbico”.

Un detalle del diseño que hace la diferencia

Al analizar el interior de la cápsula, el viajero resaltó un detalle de diseño que consideró superior frente a otros alojamientos de este tipo: la incorporación de una puerta sólida con sistema de cierre seguro, en lugar de las habituales cortinas de tela.

“Me encanta que esta cápsula tiene puertita porque aísla mejor el ruido y no se escuchan los ronquidos de al lado, o eso espero. Y encima también mucho mejor porque así nadie te abre por la noche”, comentó.

TikTok: el lugar donde comparte cada experiencia

Para finalizar el recorrido, el joven utilizó los paneles táctiles del interior de la cápsula, desde donde se regulan la luz y las distintas conexiones eléctricas del módulo. Aunque reconoció aspectos positivos como la funcionalidad y el buen nivel de higiene del lugar, el santafesino cerró el video con una observación irónica y bastante directa sobre el diseño del espacio: “Creo que de todas las que estuve, esta es la más básica y la que más forma de ataúd tiene”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Coreano prueba el guiso de su novia argentina y su reacción se hizo viral

Es viral: transformó su casa en la de Los Simpson y su historia emociona a millones

Una argentina que vive en Países Bajos fue viral al contar cómo cambian las visitas entre chicos

Es argentino, hincha de Boca y desarrolló la plataforma de venta de entradas que utiliza la FIFA

Bolivia: nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía

Las más leídas

Hoy comienza el Mundial 2026: horarios, shows, artistas y todos los detalles. 
Para anotar

Hoy comienza el Mundial 2026: horarios, shows, artistas y todos los detalles

Bacterias video
Salud.

Alerta en Jujuy por la circulación de bacterias multirresistentes en el centro y norte del país

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno video
Jujuy.

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno

Foto ilustrativa.
País.

El Gobierno y las universidades llegaron a un acuerdo por el financiamiento

Este fin de semana se vivirá un nuevo festival del Alfajor Jujeño.
Jujuy.

Se viene el Festival del Alfajor Jujeño: qué días y dónde es el evento

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel