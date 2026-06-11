Un argentino probó un hotel cápsula en Corea del Sur y el video se hizo viral: "Parece un ataúd".

El turismo a nivel internacional frecuentemente desafía a los viajeros a adaptarse a las particularidades culturales, sociales y tecnológicas de cada lugar que visitan. Un joven argentino se volvió viral en redes sociales tras documentar su experiencia durante una noche en un hotel cápsula en Corea del Sur.

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En dicho país, el joven mostró detalles de este innovador sistema de alojamiento de estética futurista , aunque caracterizado por espacios extremadamente reducidos .

Quien se encargó de registrar toda la experiencia fue el creador de contenido que gestiona la cuenta de TikTok @pinchito.pancho . Mediante un clip breve , el joven acompañó a su audiencia desde el instante en que llegó al establecimiento en Corea del Sur , con el objetivo de repasar tanto los aspectos positivos como las desventajas de este tipo de hospedaje.

El impacto tecnológico se hace evidente desde el primer contacto con el lobby . “Nada más llegar lo que te encontrás es un QR para hacer el autochecking y una vez que lo hacés te dan un número para tu taquilla ”, explicó el tiktoker , destacando la ausencia total de personal en la recepción física del lugar.

Al abrir el locker que le fue asignado, el joven se encontró con un par de pantuflas de uso obligatorio, necesarias para desplazarse dentro del establecimiento antes de dirigirse hacia la zona de descanso.

Para acceder al corredor, el sistema requiere escanear un segundo código de entrada. Tras esa puerta de seguridad se distribuyen los baños, un espacio común de convivencia, un sector destinado al almacenamiento de valijas de gran tamaño y, finalmente, el área de cápsulas individuales, cuya organización y estética generaron un fuerte impacto visual en quienes vieron el contenido en redes sociales.

“Así es la habitación, todas las cápsulas juntas, una al lado de la otra y un pasillo de menos de un metro”, describió el argentino mientras mostraba en cámara la fila de módulos plásticos. En relación con la alta concentración de personas en un espacio tan reducido, sumó con total honestidad: “La verdad que la habitación es bastante estrecha, en este pasillo solo dormimos 30 personas juntas y es bastante claustrofóbico”.

Un detalle del diseño que hace la diferencia

Al analizar el interior de la cápsula, el viajero resaltó un detalle de diseño que consideró superior frente a otros alojamientos de este tipo: la incorporación de una puerta sólida con sistema de cierre seguro, en lugar de las habituales cortinas de tela.

“Me encanta que esta cápsula tiene puertita porque aísla mejor el ruido y no se escuchan los ronquidos de al lado, o eso espero. Y encima también mucho mejor porque así nadie te abre por la noche”, comentó.

TikTok: el lugar donde comparte cada experiencia

Para finalizar el recorrido, el joven utilizó los paneles táctiles del interior de la cápsula, desde donde se regulan la luz y las distintas conexiones eléctricas del módulo. Aunque reconoció aspectos positivos como la funcionalidad y el buen nivel de higiene del lugar, el santafesino cerró el video con una observación irónica y bastante directa sobre el diseño del espacio: “Creo que de todas las que estuve, esta es la más básica y la que más forma de ataúd tiene”.