miércoles 26 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de agosto de 2026 - 09:17
Policiales.

Salta: denunció a su madre por dejar sola a su hermana de cinco años

La mujer de 38 años y su pareja, de 32, quedaron en prisión preventiva por orden del juez de Orán, acusados de abandono de persona.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Denunció a su madre por el abandono de su hermanita de cinco años.

Denunció a su madre por el abandono de su hermanita de cinco años.

El juez de Orán, Raúl Fernando López, resolvió dictar la prisión preventiva para una madre de 38 años y su pareja, de 32, quienes quedaron imputados como presuntos responsables de un caso de abandono de persona. De acuerdo con el testimonio de una vecina, la nena fue encontrada mientras recorría las calles del barrio entre lágrimas.

Lee además
Salta: el maltrato y abandono animal será impedimento para sacar el carnet de conducir.
País.

Salta: quienes abandonen o maltraten animales no podrán obtener el carnet de conducir
La autopsia confirmó la causa de muerte del nene de 6 años en Santa Fe. 
Policiales

La autopsia confirmó la causa de muerte del nene de 6 años en Santa Fe

La mujer se comunicó con su hermana para contarle lo ocurrido y le manifestó que, según lo que pudo saber, no se trataría de un episodio aislado.

La pareja de la madre estaba en la casa

Asimismo, residentes de la zona aseguraron que la menor permanecía sola en la vía pública mientras la pareja se encontraba dentro de la vivienda consumiendo bebidas alcohólicas.

Durante una audiencia de carácter flexible y multipropósito, el magistrado dispuso que ambos acusados permanezcan bajo prisión preventiva y ordenó su traslado a las unidades penitenciarias correspondientes de Orán. La medida fue adoptada mientras continúa el avance de la investigación judicial. La denuncia había sido presentada por la hermana de la nena.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Salta: quienes abandonen o maltraten animales no podrán obtener el carnet de conducir

La autopsia confirmó la causa de muerte del nene de 6 años en Santa Fe

Dejó solo a su hijo de 7 años en el Monte Fuji y siguió subiendo con el mayor

El actor principal de "How I met your mother" asegura que ya no tiene relación con el elenco

Caso Loan: sobreseyeron a ocho acusados por trata de personas

Las más leídas

Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA). video
Clima.

Lluvias torrenciales y "eventos extremos"¿Cómo impactará El Niño en Jujuy?

Cómo dejar la mampara impecable: los trucos caseros para eliminar marcas y manchas.
Sociedad.

Cómo dejar la mampara impecable: los trucos casero para eliminar marcas y manchas

Los delitos que podría haber cometido el padre de Tini Stoessel.
Espectáculos.

Tini Stoessel y la ruptura con el padre: su reclamo y qué delitos pudieron haber sucedido

Imagen ilustrativa.
Clima.

¿Cuándo llegará la tormenta de Santa Rosa a Jujuy?

GTA VI: filtraron supuestas escenas jugables antes del lanzamiento
Tecnología.

GTA VI: filtraron supuestas escenas jugables antes del lanzamiento

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel