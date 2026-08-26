Salta: denunció a su madre por dejar sola a su hermana de cinco años

Denunció a su madre por el abandono de su hermanita de cinco años.

El juez de Orán, Raúl Fernando López, resolvió dictar la prisión preventiva para una madre de 38 años y su pareja, de 32, quienes quedaron imputados como presuntos responsables de un caso de abandono de persona. De acuerdo con el testimonio de una vecina, la nena fue encontrada mientras recorría las calles del barrio entre lágrimas.

La mujer se comunicó con su hermana para contarle lo ocurrido y le manifestó que, según lo que pudo saber, no se trataría de un episodio aislado.

La pareja de la madre estaba en la casa Asimismo, residentes de la zona aseguraron que la menor permanecía sola en la vía pública mientras la pareja se encontraba dentro de la vivienda consumiendo bebidas alcohólicas.

Durante una audiencia de carácter flexible y multipropósito, el magistrado dispuso que ambos acusados permanezcan bajo prisión preventiva y ordenó su traslado a las unidades penitenciarias correspondientes de Orán. La medida fue adoptada mientras continúa el avance de la investigación judicial. La denuncia había sido presentada por la hermana de la nena.

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