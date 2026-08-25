Dejó solo a su hijo de 7 años en el Monte Fuji y siguió subiendo con el mayor

Abandonó a su hijo de 7 años en el Monte Fuji porque el niño no aguantó el ascenso.

Un hombre de 48 años decidió dejar a su hijo de 7 años solo en el Monte Fuji , en Japón , mientras prosiguió el recorrido de ascenso acompañado por su hijo mayor. El menor había manifestado que estaba cansado durante la caminata, por lo que su padre le indicó que “esperara ahí”.

De este modo, el niño quedó solo durante varias horas en un sector de la montaña situado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar , con únicamente una bebida y algo de comida para afrontar la espera, según informó O Globo.

El incidente se produjo en la ruta Fujinomiya , uno de los senderos con mayor circulación del volcán . La familia había comenzado la subida desde la quinta estación , un punto al que se puede llegar mediante transporte público. Durante el recorrido, el padre decidió que el niño permaneciera en el lugar y siguió avanzando por la montaña acompañado por su hijo mayor.

El menor permaneció sin compañía adulta en un sector de la montaña especialmente vulnerable a los cambios bruscos del clima . Se trataba de un punto ubicado a más de 2.000 metros de altura , donde durante la temporada de ascenso suelen presentarse con frecuencia lluvias y bancos de niebla .

El hallazgo bajo la lluvia

Trabajadores de un refugio de montaña divisaron al menor sentado sobre un banco, bajo una intensa combinación de lluvia y niebla, en las inmediaciones de la sexta estación de la ruta Fujinomiya.

El nene fue encontrado alrededor de las 7.30, según el horario local, y los empleados dieron aviso inmediatamente a la policía, de acuerdo con O Globo. Aunque no presentaba heridas, había permanecido durante varias horas expuesto a las duras condiciones de la alta montaña.

Para cuando las autoridades localizaron al menor, su padre ya había alcanzado la octava estación, ubicada aproximadamente a tres horas de caminata del sitio donde había dejado al niño. La diferencia entre ambos puntos permite dimensionar cuánto había recorrido el hombre desde que se separó de su hijo.

Una vez que fue encontrado por los efectivos, el padre comenzó a bajar por la montaña para reencontrarse con el menor. De acuerdo con los guías especializados, el trayecto de la ruta Fujinomiya comienza en la quinta estación y requiere alrededor de cinco horas de ascenso hasta la cumbre, mientras que el descenso insume unas tres horas.

La reprimenda policial

Cuando regresó para encontrarse con su hijo, el hombre fue reprendido por los agentes policiales, quienes cuestionaron duramente su decisión. “Aunque eso signifique tener que abandonar la subida juntos, dejar a un niño atrás es inaceptable”, le manifestó uno de los efectivos, según publicó el medio japonés Japan Today y posteriormente reprodujo O Globo.

El padre admitió que había actuado mal, ofreció disculpas y reconoció que tomó una determinación apresurada. Hasta el momento, no se informó si las autoridades resolvieron iniciar alguna actuación formal contra el hombre.

El episodio volvió a poner en el centro de la discusión las condiciones de seguridad del Monte Fuji durante los meses de mayor afluencia de escaladores. En ese período, decenas de miles de visitantes, muchos de ellos sin conocimientos ni experiencia en ascensos de montaña, intentan llegar hasta la cumbre acompañados por niños pequeños y enfrentándose, en algunos casos, a un clima que puede variar rápidamente.

El Monte Fuji y sus incidentes recientes

Con una elevación de 3.776 metros, el Monte Fuji se encuentra al suroeste de Tokio. La emblemática montaña fue reconocida como Patrimonio Mundial en 2013 y forma parte del grupo de las tres “Montañas Sagradas” tradicionales de Japón, junto con los montes Tate y Haku.

Cada año, unas 200.000 personas realizan el ascenso al volcán, por lo que algunas de sus rutas establecen límites diarios de visitantes con el objetivo de regular la circulación y prevenir la congestión en los senderos.

En los últimos años, el Monte Fuji fue escenario de diversos episodios que requirieron la intervención de los equipos de emergencia. En julio del año pasado, una mujer de 99 años tuvo que ser auxiliada luego de sufrir una caída que le provocó lesiones en la cadera y la espalda mientras intentaba completar el ascenso.

Un año antes, un estudiante universitario de 27 años debió ser rescatado en dos oportunidades en el transcurso de apenas cuatro días.

En la primera ocasión, tuvo inconvenientes mientras realizaba una subida fuera del período habilitado oficialmente; posteriormente regresó al volcán para intentar recuperar el teléfono celular que había extraviado durante aquel primer incidente, según informó O Globo.

Ante la reiteración de estos casos, las autoridades de Japón incrementaron durante los últimos años las medidas destinadas a regular el ingreso al Monte Fuji. Sin embargo, los accidentes y situaciones de emergencia continúan registrándose con frecuencia durante la temporada de mayor concurrencia.