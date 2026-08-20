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20 de agosto de 2026 - 16:48
Policiales

La autopsia confirmó la causa de muerte del nene de 6 años en Santa Fe

El informe forense confirmó cómo murió el nene en Santa Fe. La investigación continúa con su mamá detenida y a la espera de nuevas pericias.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La autopsia confirmó la causa de muerte del nene de 6 años en Santa Fe.&nbsp;

La autopsia confirmó la causa de muerte del nene de 6 años en Santa Fe. 

La investigación por la muerte de un nene de 6 años en Santa Fe sumó un dato clave. La autopsia determinó cómo murió el menor y ahora los investigadores buscan establecer qué ocurrió dentro de la vivienda.

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La investigación por la muerte de un nene de 6 años en Santa Fe sumó una pieza fundamental. La autopsia estableció que murió por asfixia, aunque todavía resta determinar cómo se produjo y quién tuvo responsabilidad en el hecho.

Este jueves por la mañana se realizó la autopsia a Izán Aguirre en la morgue judicial de Santa Fe. El estudio forense determinó que el menor murió por asfixia.

El resultado de la autopsia no permite determinar por sí solo si se trató de un homicidio. Por eso, ahora resta establecer si el menor murió por asfixia por ahorcamiento o como consecuencia de un ahogamiento accidental.

La madre del menor, de 22 años, permanece detenida en el marco de la investigación y es señalada como la principal sospechosa. Según informó Fiscalía, recibe atención psicológica y psiquiátrica.

La autopsia aportó un dato clave para la investigación que encabeza la fiscal Daniela Montegrosso, quien intenta determinar qué ocurrió en la vivienda del barrio Reyes donde fue hallado sin vida el menor.

El resultado de la autopsia tomó especial relevancia porque, antes de conocerse, una de las principales hipótesis era que el chico habría sido ahorcado.

Antes de conocerse el resultado de la autopsia, la investigación ya contaba con otro elemento que había despertado sospechas. Durante la primera revisión del cuerpo, un médico del Samco de San Justo encontró cabellos largos en una de las manos de Izán.

El hallazgo quedó bajo análisis de los investigadores. De acuerdo con Diario UNO de Santa Fe, una de las posibilidades que se estudia es que los cabellos sean compatibles con un posible forcejeo o resistencia antes de la muerte.

El abuelo del nene dio aviso a la Policía

El episodio fue descubierto por Juan, el abuelo paterno del menor, según informó Aire de Santa Fe. Al ingresar a la vivienda, encontró a la madre abrazada a su hijo.

Era otra persona. Yo la desperté y lo tenía abrazado a mi nietito y no era ella. Las cosas que decía, como que le hablaban, no estaba ni enterada de lo que hizo, nada”, relató el abuelo.

No sabemos lo que pasó realmente, ni ella debe saber lo que pasó. Jamás vimos maltrato”, agregó el abuelo, quien destacó que su nieto “jamás fue maltratado, nunca sufrió violencia de parte de nadie”.

Pensábamos que estaba durmiendo normal, como cualquier día. Golpeamos y no atendían. Empujé la puerta, la abrí y me encontré con esa situación. Ella no entendía, no era ella”, relató.

La investigación avanzó con la búsqueda de testigos y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. Las imágenes serán analizadas para determinar qué movimientos hubo en la zona antes y después del hallazgo del cuerpo.

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