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20 de agosto de 2026 - 10:03
Policiales.

Influencer santiagueña asegura que le robaron US$17.000 de una valija

Aseguró que tenía US$22.781 guardados en su casa, pero descubrió que una parte del dinero había desaparecido. La Fiscalía investiga cómo ocurrió el robo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una influencer santiagueña denunció que le robaron US$17.000 que tenía escondidos en una valija.

Una influencer santiagueña denunció que le robaron US$17.000 que tenía escondidos en una valija.

Una influencer de 34 años informó a las autoridades que le habían sustraído US$17.000 que formaban parte de sus ahorros y que mantenía en su domicilio del barrio Reconquista, ubicado en la ciudad Capital de Santiago del Estero. De acuerdo con su relato, había elegido ocultar el dinero dentro de un peluche guardado en una valija.

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Sin embargo, al revisar posteriormente sus pertenencias, descubrió que una considerable cantidad de dólares había desaparecido.

Según consta en la denuncia, la mujer había colocado US$22.781 dentro de ese lugar utilizado como escondite. No obstante, cuando ingresó a la habitación para retirar parte de sus ahorros, advirtió que US$17.000 ya no estaban allí. La mujer explicó ante las autoridades que el dinero correspondía a fondos que había ahorrado personalmente. Además, indicó que trabaja como influencer y genera contenido para redes sociales.

Como parte de las actuaciones, la mujer también señaló a un amigo como posible sospechoso. Según declaró, esta persona habría quedado a cargo de la vivienda el pasado 5 de julio, cuando ella no se encontraba allí.

Nadie forzó los ingresos a la vivienda

Otro elemento que despertó la atención de los investigadores fue que no encontraron indicios de que alguien hubiera forzado los accesos: puertas, ventanas y demás entradas permanecían sin señales de violencia. Por eso, ahora intentan establecer cómo desaparecieron los dólares y si quien los tomó sabía de antemano dónde estaban escondidos.

La denuncia fue presentada el miércoles 19 de agosto y, tras la intervención de la Fiscalía, se ordenó llevar adelante una serie de diligencias para avanzar con la investigación. Entre ellas, se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores, con el propósito de determinar qué personas pudieron haber ingresado al domicilio o circulado por las cercanías.

En las actuaciones vinculadas con la investigación también tomó participación la Comisaría Comunitaria N°3, organismo que depende del Departamento de Seguridad Ciudadana N°16.

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