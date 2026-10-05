Fin de semana trágico en Jujuy: tres muertos y 59 siniestros viales (imagen de archivo Choque en la Ruta 34)

Los siniestros viales en Jujuy volvieron a dejar un saldo fatal durante el último fin de semana: entre el jueves 1 y este lunes 5 de octubre se registraron 59 hechos de tránsito y tres personas perdieron la vida. Además, los controles realizados por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial detectaron 93 alcoholemias positivas .

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De acuerdo con el informe oficial, durante esos cinco días se confeccionaron 1.125 actas en distintos controles desplegados en rutas y calles de la provincia.

Del total, 1.032 correspondieron a infracciones varias y 93 a conductores que dieron positivo en los controles de alcoholemia . El reporte no consigna actas por exceso de velocidad durante el período.

En paralelo, Seguridad Vial contabilizó 59 siniestros viales en toda la provincia , una cifra que vuelve a mostrar la magnitud de los hechos de tránsito registrados durante pocos días.

Tres muertos en un mismo vuelco en Cieneguillas - Jujuy-

El dato más grave del balance fue la muerte de tres personas. De acuerdo con la información relevada hasta el momento, las tres víctimas fatales corresponden al vuelco ocurrido el domingo 4 de octubre sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Cieneguillas.

El hecho se produjo alrededor de las 18.45. En una Toyota Hilux blanca viajaban seis personas cuando, por circunstancias que todavía forman parte de la investigación, el conductor perdió el control del vehículo.

Según las primeras actuaciones, la camioneta dio varios tumbos y terminó invertida a un costado de la Ruta 40.

La violencia del vuelco provocó la muerte de dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad. Los primeros informes señalaron que las víctimas sufrieron traumatismos encéfalo craneanos graves. Los otros tres ocupantes sobrevivieron y fueron trasladados al hospital de La Quiaca para recibir atención médica.

Las causas que provocaron la pérdida de control de la camioneta continúan bajo investigación, por lo que hasta el momento no corresponde atribuir el siniestro a un factor determinado.

Octubre comenzó con tres víctimas fatales

El nuevo balance adquiere especial relevancia después de las cifras registradas durante los últimos meses. El director del SAME 107, Pablo Jure, había advertido días atrás sobre un incremento de las asistencias vinculadas con siniestros viales y señaló que también había aumentado la mortalidad respecto de períodos anteriores.

Además, septiembre había terminado con ocho víctimas fatales en hechos viales en Jujuy. Con las tres muertes de Cieneguillas, octubre comienza sumando otras tres víctimas en apenas los primeros días del mes.

El dato de las 93 alcoholemias positivas también vuelve a poner el foco sobre las conductas de riesgo. Sin embargo, es importante separar ambas estadísticas: el informe no establece que las tres muertes de Cieneguillas estén vinculadas al consumo de alcohol, por lo que no corresponde relacionar ambos datos hasta que las pericias determinen las causas del vuelco.

Los números del fin de semana