Este viernes 20 de noviembre no habrá clases en las escuelas de Jujuy. Los establecimientos educativos realizarán la tercera y última jornada institucional del calendario escolar 2026, por lo que los estudiantes tendrán una nueva interrupción de actividades. A esto se suma el feriado nacional del lunes 23, que dará lugar a un fin de semana extralargo.
Por qué mañana viernes 20 de noviembre no habrá clases en Jujuy
De acuerdo con el calendario escolar, este viernes se desarrollará la última jornada institucional del año en las escuelas de la provincia. Se trata de una instancia destinada al trabajo institucional de los establecimientos educativos, por lo que no habrá actividad habitual con los estudiantes en las aulas.
Esta jornada completa las tres interrupciones previstas para esta semana y permitirá que los alumnos comiencen un descanso de cuatro días consecutivos.
El feriado del lunes 23 completa el fin de semana extralargo
A la jornada institucional del viernes se suma el feriado nacional del lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional.
Si bien la fecha se conmemora oficialmente el 20 de noviembre, este año el Gobierno nacional trasladó el feriado al lunes 23.
De esta manera, los estudiantes tendrán cuatro días consecutivos sin clases habituales, desde el viernes 20 hasta el lunes 23 inclusive.
Cuándo vuelven las clases en Jujuy
Después del fin de semana extralargo, las actividades escolares habituales se retomarán el martes 24 de noviembre en los establecimientos educativos de la provincia.
Así, noviembre tendrá una semana particular para los estudiantes jujeños, con solo tres días de clases y una última jornada institucional que marcará el cierre de las instancias de trabajo previstas para el ciclo lectivo 2026.
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