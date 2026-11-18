Una de las escuelas de Embarcación que sufrió la voladura de una parte del techo.

El temporal en Salta dejó graves consecuencias en las escuelas de Embarcación , donde los daños en techos, instalaciones eléctricas y otros sectores de los edificios obligaron a reorganizar el cierre del ciclo lectivo 2026. Ante esta situación, las autoridades educativas confirmaron que todos los establecimientos de nivel primario e inicial de la ciudad finalizarán las clases este viernes 20 de noviembre.

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La decisión se enmarca en el calendario escolar regionalizado que rige para la localidad, aunque las consecuencias de la tormenta complicaron las últimas semanas de actividad.

La situación es diferente para los estudiantes de nivel secundario, técnico, superior y de educación para jóvenes y adultos. En estos casos, el Ministerio de Educación de Salta trabaja en un esquema especial que permita completar las actividades pendientes, principalmente para quienes están próximos a egresar. Adolfo Montenegro, director general de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, formó parte de la comitiva que recorrió los establecimientos afectados junto a funcionarios y técnicos de Infraestructura.

El relevamiento permitió comprobar que varias escuelas no están en condiciones de recibir a los alumnos, docentes y directivos . En algunos casos, los edificios permanecen abiertos únicamente para garantizar servicios esenciales, como la entrega de la copa de leche.

Entre los establecimientos afectados se encuentran la escuela Bernardino Rivadavia, que continuaba sin electricidad hasta el lunes, y la Escuela Técnica, donde los daños impiden desarrollar las actividades habituales.

Cómo terminarán las clases los estudiantes secundarios

Una de las principales preocupaciones de las autoridades es garantizar que los alumnos que están cursando su último año puedan finalizar sus estudios sin mayores inconvenientes.

"Estamos cuidando la trayectoria de los estudiantes que están próximos a egresar, para que puedan finalizar su cursada sin inconvenientes y respetando los tiempos", explicó Montenegro.

La prioridad está puesta en los alumnos de quinto año del secundario, sexto año de las escuelas técnicas y el último año de los profesorados.

Para ellos se analiza la posibilidad de organizar tutorías presenciales en otros espacios seguros, mientras se evalúan las condiciones de los edificios escolares.

Algunas instituciones comenzaron a buscar lugares alternativos. Montenegro mencionó el caso de una escuela de jóvenes y adultos que solicitó una sala de un destacamento policial para poder continuar con las actividades.

Por otra parte, se descartó la posibilidad de implementar una promoción automática de los estudiantes, ya que la mayoría de los docentes tiene prácticamente completado el desarrollo de los contenidos previstos para el año.

En cuanto a los cursos que todavía no están próximos a egresar, se analiza que los contenidos pendientes puedan retomarse durante el ciclo lectivo 2027.

Por qué no se pueden realizar clases virtuales

Aunque la educación a distancia podría parecer una alternativa para continuar con el calendario escolar, las consecuencias del temporal también afectan esa posibilidad.

Las conexiones de internet todavía presentan interrupciones y dificultades de funcionamiento. A esto se suma una situación especialmente delicada: numerosas familias, alumnos y docentes sufrieron pérdidas materiales durante la tormenta.

"Las clases virtuales se están descartando porque ese servicio no está funcionando al 100 por ciento, además hay familias, alumnos y docentes que han perdido sus teléfonos celulares porque se les mojaron durante la tormenta", explicó Montenegro.

La emergencia no afectó solamente a las escuelas públicas. Los establecimientos privados de Embarcación también sufrieron daños, por lo que deberán ajustarse a las disposiciones que establezca el Ministerio de Educación.

Mientras los equipos técnicos terminan de definir cómo será el cierre del año para los distintos niveles, las familias esperan conocer de qué manera sus hijos podrán completar las actividades escolares.

La situación deja en evidencia que las consecuencias del temporal van más allá de los daños materiales. Para muchos estudiantes, también significaron la interrupción de sus rutinas, la pérdida de espacios de aprendizaje y la necesidad de adaptarse a un cierre de año muy diferente al que habían imaginado.