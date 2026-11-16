Salta superó las 350 picaduras de alacranes en el año y el 84% ocurrió en Capital

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que, desde el inicio de 2026 hasta el 31 de octubre, se registraron 354 picaduras de alacrán en toda la provincia. Según el último informe epidemiológico, la mayor cantidad de casos se concentró en el departamento Capital, que reunió más del 84% de las notificaciones.

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Durante la última semana analizada, comprendida entre el 25 y el 31 de octubre, se contabilizaron 13 nuevos casos. Ante esta situación, las autoridades sanitarias recordaron la importancia de adoptar medidas preventivas y acudir rápidamente a un centro de salud en caso de sufrir una picadura.

De acuerdo con los datos oficiales, el departamento Capital acumuló 298 notificaciones, lo que representa el 84,2% del total registrado en la provincia durante el período analizado.

En otros departamentos también se reportaron casos, aunque en cantidades considerablemente menores. Anta registró 26 picaduras, mientras que San Martín contabilizó 19. Por su parte, Orán notificó tres casos, Rosario de la Frontera dos y Cerrillos uno.

Los cinco casos restantes correspondieron a personas que tienen residencia en otras provincias, pero fueron incorporadas al registro epidemiológico de Salta.

En cuanto a la última semana relevada, de los 13 casos informados, 12 ocurrieron en Capital y uno en Rosario de la Frontera. Estos datos muestran que la mayor parte de las notificaciones continúa concentrándose en el principal departamento de la provincia.

Dónde suelen esconderse los alacranes

Los alacranes tienen hábitos principalmente nocturnos y suelen permanecer ocultos durante el día en espacios oscuros y protegidos.

Según explicó el Ministerio de Salud Pública, es habitual encontrarlos en desagües, depósitos y sectores donde se acumulan escombros, ladrillos, madera u otros materiales que puedan servirles de refugio.

Por este motivo, es importante prestar atención a los espacios de las viviendas donde puedan esconderse, especialmente aquellos que permanecen cerrados, tienen poca iluminación o presentan acumulación de objetos.

Entre las medidas preventivas generales se recomienda mantener limpios los patios, evitar la acumulación de escombros, revisar el calzado antes de utilizarlo y tener precaución al mover objetos que permanecieron guardados durante mucho tiempo.

También resulta conveniente controlar las posibles vías de ingreso a las viviendas, como rejillas, desagües y aberturas, para reducir las posibilidades de contacto con estos animales.

Qué hacer ante una picadura de alacrán

El Ministerio de Salud Pública de Salta recordó que, ante una picadura, es fundamental buscar atención médica de inmediato, incluso cuando inicialmente los síntomas parezcan leves.

Mientras se procura asistencia, se recomienda aplicar frío en la zona afectada para aliviar el dolor. Sin embargo, esta medida no reemplaza la evaluación médica, ya que algunos cuadros pueden requerir tratamiento específico.

Las autoridades sanitarias indicaron que, en la ciudad de Salta, las personas que sufran una picadura deben acudir a la guardia del Hospital Señor del Milagro. En el interior provincial, la recomendación es dirigirse al hospital más cercano.

Además, es importante evitar remedios caseros, cortes en la zona afectada o intentos de extraer el veneno, ya que estas prácticas pueden provocar complicaciones y retrasar la atención adecuada.

Cuáles son los síntomas de una picadura

Las picaduras de alacrán pueden provocar dolor intenso, ardor, enrojecimiento o molestias en la zona afectada. En algunos casos, también pueden presentarse manifestaciones generales como sudoración, náuseas, vómitos o alteraciones del ritmo cardíaco.

La gravedad depende de distintos factores, entre ellos la especie de alacrán, la cantidad de veneno inoculado y las características de la persona afectada.

Los niños pequeños constituyen uno de los grupos que requieren mayor atención, debido a que pueden desarrollar complicaciones más graves. Por eso, ante cualquier sospecha de picadura, se debe buscar asistencia médica sin demoras.

Desde el área sanitaria insisten en que la prevención dentro de los hogares y la consulta temprana son fundamentales para disminuir los riesgos asociados a estos accidentes.